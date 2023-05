Stage Manager is de speciale modus waarmee je meerdere apps tegelijk kan gebruiken in verschillende formaten vensters. Je kunt de vensters van apps tot op zekere hoogte aanpassen, iets wat normaal gesproken niet mogelijk is. Stage Manager werkt alleen op iPads met M1-chip of nieuwer of de iPad Pro uit 2018 en nieuwer en is dus vooral bedoeld voor de meer veeleisende iPad-gebruiker. Maar er kwam al tijdens de betaperiode van iPadOS 16 veel kritiek op deze functie. Het werkt vaak onhandig en onduidelijk en bepaalde handelingen zijn inconsistent, waardoor je uiteindelijk niet de vrijheid en mogelijkheden hebt die pro-gebruikers zo graag zouden zien. Het goede nieuws is dat Stage Manager in iPadOS 17 volgens een bron meer mogelijkheden krijgt. Het slechte nieuws is dat het erop lijkt dat het in de basis blijft zoals het is.



‘iPadOS 17 brengt nieuwe Stage Manager-functies’

De informatie is afkomstig van geruchtenlekker @analyst941, die de afgelopen tijd vaker bericht heeft over aankomende softwarefuncties. Stage Manager werkt momenteel al met externe schermen, maar niet niet alles wordt daarbij ondersteund en zijn er nog wat beperkingen. Zo moet het iPad-scherm altijd aan blijven om beeld te krijgen op het externe scherm. In iPadOS 17 zou dat niet meer nodig zijn. Dat betekent dat je de iPad in de slaapstand kan zetten, terwijl je op het externe scherm gewoon door kunt blijven werken. Een andere verbetering is dat je gebruik zou kunnen maken van webcams die aangesloten zijn op het externe scherm. Momenteel gebruik je altijd de ingebouwde camera van de iPad, maar als je een betere externe camera hebt, zou je die dus ook met Stage Manager kunnen gebruiken. Daarnaast zou het mogelijk zijn om het dock op het externe scherm qua formaat aan te passen.

Twee andere verbeteringen die er volgens de geruchtenlekker aankomen voor Stage Manager, is dat je de instellingen van de bron voor audio-output kan aanpassen (dus audio via iPad-speakers of andere speakers) en dat meerdere audio- of videomaterialen tegelijkertijd kan afspelen. Of er nog verder wijzigingen komen in hoe Stage Manager werkt en functioneert, blijkt niet uit de tweet. Apple lijkt dus vooral de focus te leggen op betere ondersteuning voor externe schermen, maar het is te hopen dat er ook in de basis van Stage Manager nog verbeteringen in petto zijn.

iPadOS 17 wordt aangekondigd op 5 juni, tijdens Apple’s WWDC 2023. In onze vooruitblik op de WWDC 2023 lees je wat je nog meer kan verwachten. Eerder hebben we ook al onze wensen voor iPadOS 17 op een rij gezet. Daarin spraken we nog de wens uit dat Stage Manager terug naar de tekentafel gaat, maar of dat ook echt gaat gebeuren zien we dus begin juni.