HomeKit-camera's krijgen twee langverwachte verbeteringen in iOS 14. Zo is er gezichtsherkenning en ondersteuning voor activiteitszones.

Verbeteringen voor HomeKit-camera’s in iOS 14

Apple heeft in iOS 14 ook de nodige aandacht voor HomeKit. Voor HomeKit-camera’s in het bijzonder lichten we de twee grootste vernieuwingen uit. Deze verbeteringen zijn alleen beschikbaar voor camera’s die HomeKit Secure Video ondersteunen. Momenteel zijn dat onder andere de nieuwe Logitech Circle View, EufyCam 2, Netatmo Welcome en de oudere Logitech Circle 2. Al deze camera’s laten je straks twee nieuwe functies gebruiken: de gezichtsherkenning en de activiteitszones.



Beide functies vinden we al een tijdje bij veel andere slimme camera’s. Bij de Nest-camera’s kun je bijvoorbeeld ook al activiteitszones instellen en de eerder genoemde Netatmo Welcome bood uit zichzelf ook al gezichtsherkenning. Maar met de komst van iOS 14 regel je dit nu rechtstreeks in de Woning-app.

Gezichtsherkenning in HomeKit

HomeKit-camera’s en deurbellen die HomeKit Secure Video ondersteunen, kunnen al mensen, dieren en auto’s van elkaar onderscheiden. Je kan de camera’s zo instellen dat hij begint met opnemen zodra er een persoon of dier gezien wordt. Met ingang van iOS 14 checken camera’s ook wié er in beeld is. Hij koppelt daarvoor de gezichten met de getagde personen in de Foto’s-app. Deze gegevens staan immers al op je iPhone, dus je hoeft de camera niet opnieuw gezichten leren kennen. Het lijkt erop dat je niet handmatig iemand kan taggen die niet in je fotobibliotheek staat, zoals de postbode.

Het voordeel van de gezichtsherkenning is dat je bij een melding meteen ziet wie er in beeld is. Op je iPhone zie je dan bijvoorbeeld dat je partner in beeld staat. Je hoeft je dan niet meer ongerust te maken dat er ineens een persoon in of rondom je huis is gesignaleerd, omdat je meteen weet dat het om een bekende gaat.

Activiteitszones in HomeKit

Camera’s hebben een vrij brede kijkhoek, maar lang niet alles wat in beeld staat is even belangrijk. In deze gevallen komen de activiteitszones van pas. Je kan dan op het beeld aangeven welke delen van het blikveld van de camera belangrijk zijn. Je krijgt daardoor alleen meldingen als er beweging waargenomen is binnen deze zone. Ook neemt de camera dan alleen beelden op van die specifieke zone.

De updates maken deel uit van iOS 14 en zijn alleen beschikbaar voor camera’s en deurbellen met HomeKit Secure Video. In onze aparte gids lees je nog veel meer over de mogelijkheden van deze handige camerafunctie.

