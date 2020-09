Apple heeft het maatadvies voor de Solobandjes aangepast. Ze worden nog iets langer in de loop van de tijd, dus je kunt ze beter iets te krap kopen. Het Solobandje oftewel Solo Loop (zie review) is nieuw in het assortiment van Apple.

Solobandjes rekken uit

Eerder deze maand verscheen de Apple Watch Series 6 samen met de Apple Watch SE en een nieuwe reeks horlogebandjes. Het Solobandje en Gevlochten solobandje trokken daarbij de meeste aandacht, omdat ze compleet nieuw zijn en geen gesp hebben. Eerder gingen er al geluiden dat je deze bandjes het beste in de kleinst mogelijke maat kunt kopen en Apple benadrukt dat nu nog eens extra. Je moet bij deze bandjes goed nadenken welke maat je bestelt, want een te groot bandje gaat bungelen en zorgt dat je geen goede hartslagmetingen kunt doen.



Apple heeft de supportdocumenten over de Apple Watch bijgewerkt en waarschuwt daarbij voor het langer worden van de bandjes in de loop van de tijd. De band kan daardoor iets losser om je pols gaan zitten:

Solo Loop may increase in length over time.

De Nederlandse supportpagina is nog niet aangepast en noemt nog helemaal niet de Apple Watch Series 6, laat staan de nieuwe bandjes. Dit geldt overigens alleen voor de gewone Soloband die van siliconenrubber is gemaakt. Het Gevlochten solobandje van gerecyclede textiel blijft blijkbaar wel op maat. Een nauw aansluitend bandje zit prettiger en werkt beter.

Blijkbaar levert het meten van de pols met Apple’s maathulp toch wat problemen op bij gebruikers, want Apple heeft de maathulp bijgewerkt met meer instructies. De getallen 1 tot en met 12 zijn wel hetzelfde gebleven, maar er zijn nieuwe illustraties toegevoegd.

Koop je de verkeerde maat, dan zal het soms betekenen dat je de complete Apple Watch met bandje moet terugsturen naar Apple, al zijn er ook ervaringen van mensen die alleen het bandje hoefden om te ruilen. Dit kun je het beste doen bij de Apple Store, als jouw maat op voorraad is. Het oude bandje wordt dan ingenomen en je krijgt en nieuw, beter passend bandje mee naar huis.

Lees ook onze review van het Solobandje, met ervaringen met het siliconenrubber exemplaar.