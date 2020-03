Twijfel je tussen de iPad Pro 2020 en de iPad Pro 2018? Weet je niet welke je moet kiezen? Het kiezen van de juiste iPad Pro kan een lastige keuze zijn, helemaal nu de verschillen tussen de iPad Pro 2020 vs 2018 zo klein lijken. Kom je er zelf niet uit, lees dan snel verder!

iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018 kiezen: de verschillen en overeenkomsten

De iPad Pro 2020 is Apple’s allernieuwste en krachtigste iPad. Het is de vierde generatie iPad Pro, waar in de loop der jaren al veel vernieuwingen zijn doorgevoerd. Maar hoe verschilt het nieuwe model van zijn voorganger? Kun je beter meteen het nieuwe model kopen of ben je slimmer uit met een goede deal voor het model uit 2018? We zetten de iPad Pro 2020 en de iPad Pro 2018 verschillen op een rijtje, zodat je makkelijk weet wat je aan de verbeteringen hebt en of het wat voor jou is. Wil je een nieuwe krachtige iPad kopen, dan helpen we je hiermee.

iPad Pro 2020 en iPad Pro 2018 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPad Pro 2020 en iPad Pro 2018:

Opslag: Je krijgt meer opslag voor het instapmodel van de nieuwste iPad Pro (128GB in plaats van 64GB).

Prijs: De prijs is verschillend, doordat de iPad Pro 2018 nu goedkoper aangeboden wordt bij diverse winkels. Het model uit 2018 wordt aangeboden vanaf zo’n €800, ten opzichte van €899 voor de allernieuwste.

Chip: Het nieuwste model heeft een iets snellere A12Z-chip en standaard 6GB RAM. Het 2018-model heeft een (eveneens) snelle A12X-chip, maar alleen 6GB RAM op het 1TB-model.

Ultra Wideband: Extra nauwkeurige locatietechnologie vind je alleen op de allernieuwste. Wordt nu nog alleen gebruikt voor AirDrop, maar in de toekomst ook voor andere toepassingen.

Camera: Op de 2020-versie vind je een dubbele camera aan de achterkant, namelijk een groothoeklens en een ultra-groothoeklens. Daarmee kan je wijdere foto’s maken, bijvoorbeeld van landschappen.

LiDAR Scanner: Met deze scanner scant de iPad Pro 2020 de omgeving, zodat hij in kaart kan brengen hoe ver objecten van je af staan. Dit wordt vooral gebruikt voor verbeterde augmented reality-toepassingen, maar mogelijk later ook voor andere functies.

Gewicht: De nieuwe iPad Pro is door de verbeterde camera iets zwaarder, al gaat het maar om een paar gram.

De belangrijkste verschillen tussen de iPad Pro 2020 en de iPad Pro 2018 zit hem dus in de camera en de processor. Als je voor je werk veel bezig bent met fotografie, kan de tweede cameralens op het nieuwere model van pas komen voor mooiere foto’s. Je kan daardoor zowel mooie foto’s maken als meteen bewerken op één apparaat. Ook als augmented reality helemaal jouw ding is, kun je het beste voor het nieuwe model kiezen. Het 2020-model is het eerste Apple-apparaat met een LiDAR Scanner, waarmee de omgeving geanalyseerd wordt en AR-toepassingen realistischer worden. Ook hoef je niet meer de iPad te kalibreren zodra je een AR-app start. Hij scant meteen de omgeving, zonder dat je dat handmatig hoeft te doen.

Als je niks met fotografie of augmented reality hebt, is de iPad Pro 2018 ook nog steeds een hele goede keuze. Je levert iets in op prestaties, maar daar zal je in de praktijk niet heel erg veel van merken. Ook qua levensduur verwachten we dat beide modellen even lang mee zullen gaan en software-updates blijven krijgen.

iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018 overeenkomsten

Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen de iPad Pro 2020 en iPad Pro 2018:

Formaten: Beide modellen zijn er in 11- en 12,9-inch.

Kleuren: Je hebt keuze uit spacegrijs en zilver.

Design: Rechte hoeken en plat design met aluminium behuizing.

Scherm: Liquid Retina-display met dunne schermranden en een pixeldichtheid van 264 pixels per inch. Ook zijn er technieken als True Tone, ProMotion (120Hz verversingsgraad) en de brede kleurweergave. Op beide modellen zit er ook een vingerafdrukbestendige- en antireflectiecoating op en is het scherm volledig gelamineerd.

Apple Pencil: Geschikt voor de tweede generatie Apple Pencil.

Smart Connector: Aan de achterkant zit de magnetische Smart Connector, geschikt voor het Smart Keyboard Folio.

Magic Keyboard voor iPad: Op beide modellen kun je het nieuwe Magic Keyboard voor iPad gebruiken.

Camera: Beide generaties hebben dezelfde frontcamera en de daarbij behorende functies, zoals de portretmodus, Face ID, Animoji en de portretbelichting.

Speakers: Vier speakers, aan elke kant twee stuks. Past zich aan aan hoe je de iPad houdt.

USB-C: Veelzijdige aansluiting voor opladen en allerlei accessoires, zoals harde schijven en meer.

Batterijduur: Zo’n 10 uur lang internetten via Wi-Fi.

Specs iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018

Voor het overzicht vind je hieronder de iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018 in specs. Van beeldscherm tot camera en van opslag tot aansluiting: alle details vind je in de tabel.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPad Pro 2020 vs iPad Pro 2018

Beide generaties van de iPad Pro verschillen weinig van elkaar. Op het eerste gezicht zien ze er ook nog eens hetzelfde uit. Alleen aan de achterkant zien we een groot verschil in de camera, maar de algehele behuizing en design is gelijk gebleven. De nieuwe iPad Pro 2020 heeft wel een snellere A12Z-chip, Ultra Wideband en Wi-Fi 6. Qua gebruik merk je het verschil voornamelijk bij de camera en toepassingen voor augmented reality. De iPad Pro 2020 is daarom iets innovatiever en toekomstbestendiger als het gaat om AR, maar dat neemt niet weg dat het 2018-model nog steeds een uitstekende iPad is.

Ga de iPad Pro 2020 kopen als je…

…de aller snelste en nieuwste iPad Pro wil.

…een professional bent die werkt met fotografie.

…veel AR-apps gebruikt.

…benieuwd bent wat de toekomst op het gebied van augmented reality brengt. Apple heeft ongetwijfeld nog meer in petto wat betreft de LiDAR Scanner.

…genoeg hebt aan 128GB opslag. Deze optie is niet beschikbaar voor het 2018-model.

Ga de iPad Pro 2018 kopen als je…

…een goede deal kunt vinden. Winkeliers gooien de prijs nu omlaag in verband met het nieuwe model.

…nooit foto’s maakt met de iPad. De enkele camera is ook meer dan voldoende voor af en toe een kiekje.

…geen of zelden gebruik maakt of wil maken van augmented reality.

…64GB opslag meer dan voldoende is.

