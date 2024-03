Bij het kopen van een iPad Pro moet je altijd al de keuze maken tussen het schermformaat, maar het zou zomaar kunnen dat er dit jaar bij de iPad Pro 2024 nog een extra keuze gemaakt moet worden. Volgens bronnen uit China biedt Apple namelijk bij de iPad Pro 2024, die binnenkort onthuld wordt, een optie voor een mat scherm. Daardoor heb je minder last van reflectie. Apple heeft al meerdere producten in het assortiment waarbij je kan kiezen voor een matte uitvoering.

‘iPad Pro met mat scherm op komst’

De iPad Pro 2024 lijkt al een grote update te gaan worden, met een nieuw design, nieuwe accessoires en zelfs de overstap naar OLED. Maar OLED is niet de enige vernieuwing als het om het scherm van de iPad Pro 2024 gaat. Op het Chinese Weibo meldt het account Instant Digital (die vaker vroegtijdig informatie over Apple-producten lekt), dat de iPad Pro beschikbaar komt in zowel de standaarduitvoering met glimmend scherm als in een matte variant. De matte variant zou minder last hebben van reflectie, wat voor professionals die werken met een iPad vast goed in de oren zal klinken. Immers, je wil bij het tekenen op een iPad of het bewerken van foto’s en video’s zo min mogelijk last hebben van de reflectie van licht.

Het is niet duidelijk om wat voor afwerking het precies gaat, maar mogelijk brengt Apple de nanotextuur-techniek naar de iPad Pro. We kennen dit al van het Studio Display en het Pro Display XDR. Apple introduceerde nanotextuur als optie voor het eerst bij de 27-inch iMac uit 2020. In tegenstelling tot veel andere matte schermen, gaat het bij nanotextuur niet om een speciale coating. Bij een matte coating lever je vaak in op beeldkwaliteit, maar dat is bij nanotextuur niet het geval.

Bekijk ook Dit moet je weten over nanotextuur op Apple-schermen Tegenwoordig verkoopt Apple sommige schermen ook met nanotextuur. Deze speciale afwerking voorkomt reflectie. In deze tip lees je hoe het werkt, hoe je ermee omgaat, op welke apparaten het beschikbaar is en hoe je een scherm van nanotextuur moet schoonmaken.

Het is de verwachting dat de matte variant als extra upgrade beschikbaar komt. Bij het Studio Display betaal je voor nanotextuur €250,- extra, terwijl dit bij het Pro Display XDR maar liefst €1.000,- is. Als de iPad Pro 2024 dit inderdaad krijgt, zal de prijs vermoedelijk wel een stuk lager liggen.

Het is nog de vraag hoe goed nanotextuur werkt op een apparaat met touchscreen en hoe het gevoel met de Apple Pencil is als je erop tekent. De bron geeft daar geen verdere informatie over.

Meer verbeteringen voor scherm iPad Pro 2024

We noemden het al even, maar de iPad Pro 2024 krijgt meer vernieuwingen als het om het scherm gaat. Er zijn al jaren geruchten dat OLED eindelijk naar de iPad komt en met de aankomende iPad Pro is het dan eindelijk zover. Mogelijk worden de schermen ook ietsjes groter. Zo wordt er gesproken over 11,1- en 13,1-inch. Lees ook ons artikel over iPad Pro 2024 functies voor meer verwachte verbeteringen.

Bekijk ook Deze 6 nieuwe functies verwachten we in de iPad Pro 2024 Er komt in 2024 een nieuwe iPad Pro aan. De afgelopen maanden zijn er al heel wat geruchten geweest over welke verbeteringen en nieuwe functies de iPad Pro 2024 krijgt. Met dit artikel ben je in een keer bijgepraat over al het nieuws en verwachtingen voor de aankomende iPad Pro 2024.

Mogelijk worden de nieuwe iPads volgende week onthuld. Er zijn geruchten geweest dat de nieuwe iPads (zowel de iPad Pro 2024 als de iPad Air 2024) op 26 maart 2024 aangekondigd worden. Instant Digital herhaalt deze informatie vandaag op Weibo. De release van de eerste nieuwe iPads van 2024 zou dan later in april zijn.