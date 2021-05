Voor het eerst sinds jaren heeft Apple dit voorjaar voor de 12,9-inch iPad Pro 2021 de overstap gemaakt naar mini-LED. Dat is een relatief nieuwe techniek die enkele kenmerken van OLED heeft, zoals donkerdere zwarttinten. Uiteindelijk is de verwachting dat meerdere modellen mini-LED krijgen, maar Apple zou ook nog steeds OLED op iPads in 2022 overwegen.



‘Sommige iPad-modellen krijgen OLED in 2022’

De informatie is afkomstig van de Aziatische website ETNews, dat zegt bronnen bij de productieketen te hebben. De bron zegt zelfs dat Apple ‘bevestigd’ heeft dat OLED naar de iPad komt, maar het bedrijf heeft nog helemaal niets officieels aangekondigd. Het is uit het verhaal niet duidelijk welke modellen OLED krijgen, maar de site spreekt over “kleine en middelgrote OLED’s”.

De leveranciers van de OLED-schermen zijn Samsung Dispaly en LG Display, twee leveranciers die ook al voor iPhones OLED-schermen leveren. De overstap van OLED zou in ieder geval een stimulering zijn voor de investeringen in OLED, zo schrijft de site. In 2022 krijgen sommige iPad-modellen dus OLED en in 2023 zouden meer modellen de overstap maken.

De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde eerder dat de iPad Air in 2022 een OLED-scherm krijgt. Of bijvoorbeeld ook de iPad mini zo’n scherm krijgt, is nog de vraag. Er gaan al langer geruchten over een nieuwe iPad mini met een groter scherm. Er is al vaak gezegd dat de iPad mini ook mini-LED krijgt, al beweerde de analist ook dat de iPad Pro het enige model met mini-LED blijft.