Ben je op zoek naar een iPad mini hoesje? In dit artikel zetten we de beste iPad mini-beschermhoezen voor je op een rij. Hoesjes voor de iPad mini 2019, maar ook voor eerdere modellen.

iPad mini-cases en hoesjes

Ben je op zoek naar een hoesje voor de iPad mini 2019, dan hebben we hieronder onze suggesties om je aankoop goed te beschermen. Zowel voor het scherm als de achterkant zijn er er legio opties. Ook voor de eerdere modellen zoals de iPad mini 4 zijn er nog hoesjes te vinden. Heb je een ander model iPad? Bekijk dan onze algemene lijst met iPad-hoezen!

Welke iPad mini-hoesjes passen op mijn model?

Zoek je een hoesje voor de meest recente iPad mini 2019 (5e generatie), dan is het goed om te weten dat de meeste hoesjes van de iPad mini 4 passen. Voor bescherming van de achterkant is het wat ingewikkelder. Omdat de microfoon op een andere plek zit, wordt deze met de meeste hoesjes van de iPad mini 4 bedekt. Ook zijn de knoppen op de nieuwste iPad mini iets groter, wat bij sommige hoesjes voor problemen zorgt. Meer over welke hoesjes passen op de iPads van 2019 lees je in ons aparte artikel.

Bij de oudere iPad mini 3 en eerder zijn de hoesjes vaak ook uitwisselbaar. Vaak geven winkels duidelijk aan met welk model een hoesje compatibel is.

Apple Smart Cover voor iPad mini 2019

Apple’s Smart Cover voor de iPad mini 2019 zorgt voor bescherming van de voorkant. De Smart Cover is inmiddels een vertrouwde hoes die je heel eenvoudig bevestigt via de magneten aan de zijkant. Je kan de hoes openvouwen en gebruiken als standaard. Zodra je de hoes sluit, wordt meteen het scherm vergrendeld. En klap je de hoes open, dan springt het scherm meteen weer aan.



Hier zie je de kleuren papaya, grijszwart, wit, pacific en cactus.

De Smart Cover voor de iPad mini is beschikbaar in verschillende kleuren, zoals de nieuwe kleuren cactus en papaja en de klassiekers houtskoolgrijs en wit.

Bekijken bij Apple Store

Decoded Foldable Slim Sleeve voor iPad mini

Deze hoes is gemaakt van volnerfleder en heeft een apart design. Hij is erg slank uitgevoerd en opvouwbaar, zodat je de stand van de iPad ermee kunt aanpassen. Liggend of staand, het kan allebei. Met de ingebouwde Pencil-houder raak je nooit je tekenpen kwijt. Je steekt de iPad er helemaal in, dus hij is optimaal beschermd.

De hoes sluit met een magneet en is verkrijgbaar in zwart en bruin. Deze hoes wordt gemaakt door een Nederlands bedrijf. Is deze hoes niets voor je, maar vind je het merk wel interessant? Bekijk dan ook eens de Pencil-hoes die we verderop bespreken.

Bekijken bij Apple

Pipetto Origami Case voor iPad mini

Deze ingenieuze hoes beschermt de voor- en achterkant van je iPad mini en heeft een uniek ontwerp. De voorkant klap je open en vouw je dan op een speciale manier om, zodat je een grote standaard krijgt. De standaard is te vouwen in verschillende posities, om bijvoorbeeld te typen of om een filmpje te kijken.

Je kan kiezen uit allerlei kleuren, zoals blauw, zwart, zilver en rosegoud. Het voordeel is dat de plek bij de volumeknoppen onbedekt is, dus het past uitstekend voor de iPad mini 4 en 5. De hoes is gemaakt van TPU, een materiaal met schokabsorptie. De achterkant is gemaakt van doorzichtige polycarbonaat. De flap zelf is echter van leer gemaakt en je kunt ‘m op vijf verschillende manieren vouwen.

Bekijken bij Amac

Tech21 Evo Play2

Dit hoesje is duidelijk gericht op kinderen. Hij kan dan ook tegen een stootje. Tegelijk is hij dun en licht. De antimicrobiële bescherming houdt de hoes schoon, zodat kinderen de iPad onbezorgd kunnen gebruiken. Laten vallen is ook geen probleem, want zelfs als de iPad telkens op de grond valt is hij nog steeds goed beschermd.

Dit model heeft een handgreep voor extra grip en een lusje om je Apple Pencil op te bergen. Gemaakt van TPU. De vormgeving is misschien niet helemaal je smaak, maar als hij een paar keer gevallen is ben je er blij mee. Hij weegt net geen 200 gram.

Bekijken bij Apple

STM Dux Plus Duo-hoesje voor iPad mini

Ben je echt áltijd je Apple Pencil kwijt, dan is deze hoes erg handig. Je kunt de Apple Pencil of de Logitech Crayon namelijk binnenin opbergen. De STM Dux Plus Duo-hoes is vooral gericht op het onderwijs. Hij is ontworpen in samenwerking met leerkrachten en is bestand tegen dagelijkse slijtage in het klaslokaal. Ook heeft deze hoes versterkte hoeken en een stevige magneetsluiting.

De achterkant van de hoes is transparant, zodat je er een spiekbriefje in kunt stoppen. Volgens de fabrikant voldoet deze hoes aan de duurzaamheidsrichtlijn 810F/G van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daar staat wel een flinke prijs tegenover: rond de 60 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart of grijs.

Bekijken bij Apple

Otterbox Symmetry-hoes voor iPad mini

Dit is een lichte en transparante hoes voor je iPad mini. Hij is te combineren met de Smart Cover en is voorzien van een handig houderlusje voor je Apple Pencil. De dunne krasbestendige hoes biedt OtterBox Certified Drop+ Protection. Dit houdt in dat je levenslang garantie hebt en zonder gedoe contact kunt opnemen met de klantenservice bij problemen.

Krassen en schaafplekken zijn minder snel zichtbaar door de microtextuur. Als je het zijpaneel verwijdert kun je een Smart Cover aanbrengen (zie foto). Die moet je uiteraard nog wel los aanschaffen. Deze hardplastic iPad mini-case is volledig transparant, zodat je de tablet goed blijft zien. Hij weegt nét geen 100 gram.

Bekijken bij Apple

Leuk extraatje: Decoded Pencil Sleeve

Heb je al een iPad mini-hoes maar zoek je een oplossing om je Apple Pencil op te bergen? Dan is de Decoded Pencil Sleeve voor Apple Pencil misschien iets voor jou. Deze magnetische leren sleeve plak je vast aan je bestaande Smart Cover. Leuk detail: de Nederlandse vlag, die er met de hand op is genaaid.

Dit compacte leren hoesje weegt maar 18 gram en past op alle iPad-modellen, ook de iPad mini. Hij is speciaal voor de Apple Pencil ontworpen en heeft een verstelbare magneetsluiting zodat zowel de eerste als tweede generatie Pencil erin passen. Binnenin zit een zachte voering van donkergrijs microvezel.

Bekijken bij Apple

Goedkope iPad mini-hoesjes

Misschien heb je geen behoefte aan een iPad mini-hoesje van een bekend merk, maar gaat het vooral om zo goedkoop mogelijk. Er zijn genoeg goedkope iPad mini-cases te vinden. Ze zijn vaak merkloos, maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Je vindt ze vanaf ongeveer een tientje en soms nog minder.

Hier vind je een aantal aanbieders:

Als je nog meer iPad-hoezen wilt bekijken, dan hebben we ook een algemeen overzicht.

Bekijk ook De beste iPad-hoezen: bekijk deze handige cases en hoesjes voor je iPad Welke iPad beschermhoezen zijn er? En welke iPad-hoes is het meest geschikt voor jou: een smart cover, een smart folio, toetsenbordhoes, sleeve of book case? In deze round-up zie je de belangrijkste modellen iPad-hoezen bij elkaar, met voorbeelden en suggesties.

Heb je nog geen iPad mini? In ons artikel iPad kopen vind je alle prijzen en modellen die nu beschikbaar zijn.