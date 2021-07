Apple heeft momenteel twee iPad-modellen die veel op elkaar lijken: de 11-inch iPad Pro 2021 en de iPad Air 2020. Beide modellen zijn ongeveer even groot en hebben grotendeels hetzelfde design. Op het eerste gezicht lijken er dan ook weinig (uiterlijke) verschillen te zijn. Het verschil zit hem dan ook vooral aan de binnenkant, want de iPad Pro presteert een stuk beter. Chinese bronnen stellen dat de iPad Air 5, ook wel de iPad Air 2022, meer gaat lijken op de 11-inch iPad Pro.



‘iPad Air 5 krijgt dubbele camera’

Het chassis van de 5e generatie iPad Air, die volgens geruchten in 2022 verschijnt, zou gebaseerd zijn op die van de huidige 3e-generatie 11-inch iPad Pro uit 2021. Dat betekent dat ook de iPad Air de overstap maakt naar een dubbele camera, met een groothoeklens en ultragroothoeklens. De bron spreekt ook over de mogelijke toevoeging van de LiDAR-scanner, al is dat volgens hen nog niet zeker. Ook zou de nieuwe iPad Air 2022 vier speakers krijgen en ondersteuning voor 5G met mmWave.

De iPad Air 2020 heeft momenteel wel vier speakergaten, maar alleen bij het horizontale gebruik van de iPad profiteer je van stereogeluid. Bij de iPad Pro is dat zowel verticaal als horizontaal het geval. Andere eigenschappen zoals het 10,9-inch Liquid Retina-display en de Touch ID-sensor in de powerknop zouden behouden blijven. Het model maakt daarnaast de overstap naar een A15-chip. Momenteel zit er een A14-chip in de iPad Air.

Het zou een logische stap zijn als Apple de iPad Air voorziet van iets betere specificaties, nu de iPad Pro zich weer meer onderscheidt door de M1-chip in het 2021 model. Dat schept voor Apple weer ruimte om de iPad Air weer verder te verbeteren, zonder dat hij teveel lijkt op de iPad Pro. Er waren echter ook geruchten dat de iPad Air in 2022 een OLED-scherm zou krijgen, maar dat is volgens deze Chinese bronnen dus niet het geval.

‘iPad mini en standaard iPad krijgen slechts betere chips’

De Chinese bronnen van vandaag doen ook nog een paar opmerkelijke uitspraken over de aankomende iPad mini 2021 en de iPad 2021. In tegenstelling tot recente betrouwbare bronnen, zeggen de leveranciers dat de iPad mini 6 en de nieuwe instap-iPad alleen een betere chip krijgen en de sprong maken van de A12-chip naar een A14-chip. Het formaat van beide modellen zou hetzelfde blijven, dus allebei met een thuisknop. Vooral over de iPad mini 2021 gaan juist geruchten dat deze hetzelfde design krijgt als de iPad Air, dus zonder thuisknop maar met Touch ID-sensor in de powerknop. Het scherm van de iPad mini 2021 zou 8,3-inches zijn.