Een Apple-event betekent ook weer allerlei nieuwe onthullingen. Wij zijn benieuwd naar welke aankondiging jij het meest uitkijkt. Is het de iPhone SE 2022, de nieuwe iPad Air of iets heel anders?

De afgelopen maanden is al meermaals duidelijk geworden dat 2022 een druk Apple-jaar wordt met heel veel verschillende producten. Voor Apple’s maart 2022-event verwachten we dan ook meerdere nieuwe producten. Geen compleet nieuwe productcategorieën, maar een aantal kleinere updates voor wat oudere modellen die bij elkaar een redelijk gevuld event moeten vormen. Wij zijn daarom benieuwd naar welke onthulling jij het meest uit kijkt.



Poll Apple’s maart 2022-event

De iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022, twee producten die we zeer waarschijnlijk gaan zien, zijn updates van de huidige modellen met nieuwe chips, betere prestaties en andere kleine verbeteringen. Aan de andere kant komt Apple waarschijnlijk ook met minstens één nieuwe Mac. De Mac mini heeft daarbij de grootste kans, mét een nieuw design. En Apple lijkt ook specifiek aan Nederlanders en Belgen te denken, want de release van de HomePod mini zou zomaar eens officieel onthuld kunnen worden. Genoeg om naar uit te kijken dus en daarom willen we graag van jou weten waar jij niet op kan wachten.

In de poll hebben we de meest waarschijnlijke aankondigingen opgenomen. Er gaan ook nog geruchten over een aantal andere producten, zoals de grote iMac Pro en M2 MacBook Air, maar die verwachten we pas op een later moment in het jaar. Is er toch een product dat niet in het lijstje staat waar je het meest naar uitkijkt, dan kan je altijd nog voor de optie Anders kiezen. Laat ons dan ook in de reacties weten waar je dan naar uitkijkt.

Meer over het aankomende event

Heb je nog maar weinig meegekregen met wat ons volgende week te wachten staat of wil je gewoon meer lezen over de aankomende producten? Lees dan ons artikel met verwachtingen voor het maart 2022-event van Apple. Tijdens de presentatie houden we je live op de hoogte van alle aankondigingen en na het event vind je op de site een overzichtelijke samenvatting.