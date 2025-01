Apple brengt binnenkort iOS 18.3 uit, de eerste middelgrote iOS-update van 2025. Maar welke nieuwe functies vind je in iOS 18.3? In deze round-up nemen we het met je door.

De afgelopen tijd brengt elke nieuwe middelgrote iOS-update een groot aantal nieuwe functies. Zowel in iOS 18.1 als in iOS 18.2 zijn er veel nieuwe mogelijkheden en verbeteringen toegevoegd, al kunnen we ze door het ontbreken van Apple Intelligence in Europa (nog) niet allemaal gebruiken. Maar hoe zit dat met iOS 18.3, de update die momenteel als beta beschikbaar is en binnenkort voor iedereen verwacht wordt? Het aantal nieuwe functies is in deze versie een stuk beperkter, maar toch komt er wel wat nieuws aan.

#1 Robotstofzuigers met Matter in Woning-app

Apple kondigde tijdens de WWDC de komst van robotstofzuigers in de Woning-app aan, dankzij support via Matter. Oorspronkelijk zou dit eind 2024 beschikbaar komen, maar die deadline heeft Apple niet gered. Apple zegt nu dat het begin 2025 komt en iOS 18.3 lijkt daarvoor de update te zijn. In de code van iOS 18.3 zijn namelijk sterke aanwijzingen gevonden dat het eindelijk toegevoegd wordt en aangezien iOS 18.3 de enige update is die begin 2025 verwacht wordt (iOS 18.4 verwachten we pas in april), is 1+1 ook in dit geval 2.

Maar er is wel een groot nadeel: het werkt ogenschijnlijk alleen in het Engels. Of we hier in Nederland dus ook wat aan gaan hebben, is nog maar de vraag. Het aanbod van robotstofzuigers met Matter blijft maar groeien, dus het zou fijn zijn als wij dit ook gewoon kunnen gaan gebruiken.

#2 Doorrekenen in Rekenmachine-app

De Rekenmachine-app kreeg in iOS 18 een kleine make-over, maar daarbij is ook een functie verloren gegaan. Je kan namelijk sinds iOS 18 niet meer doorrekenen als je na het invoeren van een berekening meermaals op het =-teken tikt. Voorheen kon je na het intoetsen van bijvoorbeeld 1+1 telkens op = tikken, zodat je niet keer op keer +1 opnieuw hoefde in te toetsen.

Het is niet helemaal duidelijk of het ontbreken van deze mogelijkheid het gevolg was van een bug of een bewuste wijziging, maar het goede nieuws is dat dit weer terug is in iOS 18.3.

#3 Verwachte bugfixes en wijzigingen

Andere zichtbare wijzigingen of nieuwe functies zijn op dit moment nog niet ontdekt. Mogelijk draait iOS 18.3 meer om bugfixes en verbeteringen achter de schermen dan dat je de afgelopen maanden van dergelijke updates gewend bent. Hopelijk lost Apple met de update dan ook nog wat bugs op die onlangs opgedoken zijn. Zo zie je in de Kaarten-app de aankomsttijd bij het plannen van een route in de AM/PM-notatie, terwijl dat in Europa natuurlijk niet de standaard is. Ook zijn er wat problemen met Siri, waarbij sommige Nederlandse worden als (Engelse) afkortingen uitgesproken worden (zoals het woordje “als”).

De betaperiode is pas net begonnen, dus Apple heeft nog tijd om in toekomstige beta’s en voor de uiteindelijke release nog meer nieuwe functies toe te voegen. Daarnaast kijken we alweer vooruit naar iOS 18.4, waar veel meer nieuwe functies in verwacht worden. Met name qua Apple Intelligence, waarbij Siri echt veel slimmer moet worden én het in het Engels eindelijk in Europa beschikbaar komt op de iPhone en iPad.

Lees ook ons artikel over de iOS 18.3 beta, waarin we je op de hoogte blijven houden van nieuwe betaversies.