DeepSeek is nr. 1 in de App Store: hierom is de chatbot zo populair

Het is een ware rage: de nieuwe chatbot-app DeepSeek. De app staat nu zelfs op nr. 1 in de App Store. Wij zetten op een rij waarom de app zoveel aandacht krijgt.

Je hebt ‘m waarschijnlijk al voorbij zien komen in de App Store, of misschien wel in het nieuws: DeepSeek. Deze nieuwe AI chatbot-app van Chinese makelij is binnen korte tijd de populairste applicatie in de App Store geworden. Maar wat onderscheidt de app precies van ChatGPT, Copilot, Gemini en andere populaire AI-chatbots?

Wat is DeepSeek?

DeepSeek is een slimme AI-assistent voor je iPhone. In de basis verschilt hij weinig van andere slimme chatbots: je kunt ermee chatten, afbeeldingen en andere bestanden naar sturen en hem inzetten als zoekmachine. Ook kun je met de zogenaamde DiepDenken-functie de chatbot langer na laten denken over een antwoord, met een veel preciezer resultaat tot gevolg.

Dat klinkt op zich niet heel bijzonder, maar DeepSeek biedt één groot voordeel: de chatbot kost helemaal niks. Dat is opvallend, want veel van de geavanceerdere functies zoals extra nadenken of werken met bijlagen zijn bij andere chatbots betaald.

Hoe kan het gratis zijn?

Hoe kun je zo veel functies voor niks krijgen? Dat heeft te maken met een paar factoren. Ten eerste lijkt DeepSeek een soort ChatGPT-strategie te hanteren: gratis lanceren om in het begin zoveel mogelijk tractie te krijgen. Maar er speelt meer. DeepSeek draait namelijk op een goedkoop taalmodel genaamd DeepSeek-V3. Er was significant minder rekenkracht nodig om dit taalmodel te trainen – ongeveer een tiende van GPT-4 – en dat vertaalt zich weer naar de gebruiker. Tegelijkertijd presteert dit taalmodel even goed als de duurdere concurrentie.

Is DeepSeek veilig?

DeepSeek is van een Chinese ontwikkelaar, en dat levert voor sommigen wat zorgen op. Toch geldt voor DeepSeek eigenlijk hetzelfde als voor ChatGPT: je kunt het prima gebruiken, mits je geen persoonlijke data met de chatbot deelt. Wat jij tegen de chatbot zegt, wordt namelijk gebruikt om het achterliggende taalmodel verder te trainen. Ook kan je data worden gedeeld met commerciële partners. Bovendien wordt je data opgeslagen in Chinese servers.

Wat echter een stuk belangrijker is qua veiligheid, is dat DeepSeek duidelijk vasthoudt aan de lijn van de regerende communistische partij in China. Kritische vragen over bijvoorbeeld het Tiananmenplein worden direct gecensureerd, en ook andere onderwerpen worden met een Chinese blik besproken. Je moet je hier dus van bewust zijn, voordat je een antwoord van de chatbot voor waarheid aanneemt.

Open-source

Opvallend is dat de techniek achter het taalmodel van DeepSeek openbaar is. Oftewel: het is in te zien hoe de vork in de steel zit, en andere ontwikkelaars kunnen in principe het taalmodel nabouwen. Op die manier is dus ook een chatbot te maken die zich níét strikt aan de lijn van de Chinese overheid houdt – maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.