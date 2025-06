Safari krijgt in iOS 26 een grote make-over, maar het is meer dan alleen een cosmetische update: dit is er nieuw.

Safari is een van de apps die Apple met iOS 26 flink onder handen heeft genomen. De app is uitgedost in Liquid Glass, Apple’s nieuwe designtaal, en er zijn nu maar liefst drie lay-outs om uit te kiezen om Safari te personaliseren. Bovendien heeft Apple de browser weer een beetje veiliger gemaakt. Wij zetten alle vernieuwingen van Safari in iOS 26 op een rij.

#1 Liquid Glass

Apple’s compleet nieuwe Liquid Glass-design is duidelijk zichtbaar in het vernieuwde Safari. De adresbalk en alle knoppen zijn nu van digitaal glas, en zweven nu boven je webpagina. Boven- en onderaan de pagina krijg je een subtiel blur-effect te zien om de zwevende menu’s beter zichtbaar te maken. Ook zijn de traditionele blauwe knoppen – die er al sinds iOS 7 waren – nu volledig monochroom.

In Safari in iPadOS 26 en macOS Tahoe is Liquid Glass eveneens toegepast. Ook hier zijn de adresbalk en knoppen zwevend geworden, en zijn zelfs de tabbladen zijn losgetrokken van de knoppenbalk.

#2 Drie lay-outs

In iOS 18 had je de keuze uit twee lay-outs voor Safari: Tabbladbalk en Eén tabblad. Met eerstgenoemde verscheen de adresbalk onder in beeld, en diende hij tevens als compacte tabbladbalk. Met de tweede weergave stond de adresbalk traditiegetrouw boven in beeld, en waren tabbladen alleen op te roepen via de knop rechtsonder.

Drie lay-outs in Safari: Compact, Onder en Top.

Beide weergaven zijn nog steeds beschikbaar in iOS 26, met de nodige designtweaks en nu onder de naam Onder en Top, maar er is ook een derde weergave toegevoegd: Compact. Hierbij zijn zowat alle knoppen verzameld onder een nieuw menu, waardoor de interface veel minder ruimte inneemt en bijna je gehele scherm wordt gevuld door de webpagina. Op de Mac heb je nu juist mínder opties qua lay-out: daarop is de compacte weergave met een gecombineerde adres- en tabbladbalk volledig verdwenen, en blijft dus alleen de ‘normale’ interface over.

#3 Bescherming tegen fingerprinting

Apple heeft nu standaard geavanceerde bescherming tegen fingerprinting ingeschakeld in Safari. Fingerprinting is een manier om een gebruiker op het web te tracks op basis van apparaatinformatie. Hierdoor kan een site je volgen zonder dat er cookies of ip-adressen aan te pas komen. Vanaf iOS 26 wordt je hier dus tegen beschermd. Voorheen werd dit al ingeschakeld voor tabbladen in de privémodus – nu geldt het voor álle tabbladen in Safari.

#4 ID-kaarten en rijbewijzen in Safari (alleen in de VS)

In de VS is er nóg een functie toegevoegd aan Safari: het bevestigen van je identiteit via je digitale ID-kaart of rijbewijs. Wanneer een website dit ondersteunt, kun je met Face ID of Touch ID selecte gegevens van je digitale identiteitsbewijs delen zodat een website kan bevestigen dat jij het bent, ofwel via de Wallet-app, of via een app van derden. In Nederland bestaan er nog geen digitale versies van onze identiteitsbewijzen, maar kan DigID al gebruikt worden om je identiteit te bevestigen.

