Groene inkt uit Japan

Apple heeft sinds kort de iPhone 13 ook in groen en alpinegroen. Een groene iPhone maken is echter niet zo eenvoudig. Vroeger werd daarvoor blauw en geel gemengd, waarbij chroomgeel nodig was, een gevaarlijke chemische stof. Tegenwoordig wordt er vaak bromine voor gebruikt, maar dat is giftig. Apple moest als milieuvriendelijk bedrijf iets beters verzinnen, toen ze in aanloop naar 2019 plannen maakten om een groene iPhone 11 Pro uit te brengen. Ze kwamen terecht bij de 70 jaar oude inktfabriek Seiko Advance in Japan, die overigens niets te maken heeft met de gelijknamige horlogemaker. Eerder had Seiko al gezorgd voor een zo zwart mogelijk display, dat vrijwel verdwijnt als je de iPhone uitschakelt.



Een groene iPhone vormde weer een heel andere uitdaging. Wat we weten is dat de groene iPhone 11 Pro met inkt van Seiko is gemaakt. Of dat ook bij de groene iPhone 13 -modellen weer gebeurde is iets waar Apple niets over kwijt wil, maar gezien de nauwe relatie tussen beide bedrijven zal het Japanse bedrijf ook hier weer voor zijn ingeschakeld. Die inkt kan milieuvriendelijker dan gebruikelijk worden geproduceerd, zodat de groene iPhone ook daadwerkelijk ‘groen’ is.



Tim Cook kijkt bij Seiko in een (blauw)groen verfbad. Foto via Medium.

De samenwerking tussen Apple en Seiko werkte overigens twee kanten op: Apple hielp de Japanners om hun veiligheid, opleiding van medewerkers en interne organisatie beter aan te pakken. Zo kwam er een ideeënbox en hielp Apple bij het ontwerp van de bordjes voor de nooduitgang. De werkomgeving is daardoor beter dan van overheidswege wordt aanbevolen, dankzij adviezen van Apple.

