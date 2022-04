De iPhone 14 Pro Max krijgt, zo lijkt het, dunnere schermranden dan voorheen. Het verschil is ogenschijnlijk zo'n 20%, al is het nog de vraag of je daar überhaupt iets van gaat merken.

Bij de iPhone zijn we sinds het verdwijnen van de thuisknop gewend geraakt aan smallere schermranden. Geen grote zwarte balken meer aan de boven- en onderkant, behalve bij de iPhone SE met het traditionele design. De iPhone XR en iPhone 11 hadden dikkere schermranden dan de overige OLED-modellen, maar sinds de iPhone 12 zijn alle schermranden nagenoeg even dik. Komt daar dit jaar verandering in? Op basis van tekeningen en gelekte informatie zou in ieder geval de iPhone 14 Pro Max dunnere schermranden krijgen.



‘iPhone 14 Pro Max schermranden zijn nog dunner’

De informatie is afkomstig van Twitter-gebruiker @VNchocoTaco, die zogenaamde CAD-afbeeldingen in handen zou hebben gekregen. Deze afbeeldingen komen overeen met eerdere schematische tekeningen, bijvoorbeeld die waar de afmetingen van de iPhone 14 Pro op te zien zijn. In een aanvullende Tweet geeft de geruchtenlekker nog wat extra informatie over afmetingen. Deze komen grotendeels overeen met de eerder afmetingen en geven dus nog wat meer details over de schermranden. Volgens de bron krijgt de iPhone 14 Pro Max een schermrand van 1,95mm breed. Dat is bijna 20% smaller dan de 2,42mm van de iPhone 13 Pro Max. Het gaat dus alleen om het zwarte deel van het scherm en niet om de behuizing rondom het scherm.

Here are the images of the cad file and full measurements of iPhone 14 Pro Max that I obtained. I will share more details about it in the coming newsletter. 🧵 pic.twitter.com/CTLLVOtgb7 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 4, 2022

Het is niet helemaal duidelijk waar de informatie van de bron vandaan komt en in hoeverre de cijfers accuraat zijn.

Hoewel 20% als een flinke vermindering klinkt, is het verschil dus nog geen één millimeter. Het is dan ook de vraag of je hier in de praktijk echt iets van gaat zien. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Apple dit model met een ander schermformaat gaat presenteren. Er gaan al tijden geruchten dat Apple twee modellen met 6,7-inch scherm gaat uitbrengen en daar lijkt niets in veranderd te zijn.

De wijziging heeft mogelijk te maken met een ander gebruikte schermtechniek, al dan niet in combinatie met de nieuwe punch-hole. Volgens de laatste geruchten krijgen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een pilvormige en ronde punch-hole, waar de sensoren voor Face ID en de frontcamera in verwerkt zijn. Dit zou in de plaats komen van de notch. Het blijft echter gissen wat Apple met die ruimte rondom de ‘gaatjes’ bovenin gaat doen of dat het puur vanwege esthetische redenen doorgevoerd wordt. Maar of dit ook echt mooier is? Daar zijn de meningen over verdeeld.