Een voormalig Apple-engineer die aan de wekkerfunctie van de Klok-app gewerkt heeft, noemt het nieuwe ontwerp van de wekker in iOS 26 "interessant". Het gaat namelijk in tegen eerdere onderzoeken die hij bij Apple gedaan heeft.

De wekker op je iPhone krijgt in iOS 26 een aantal veranderingen, maar het is nog maar de vraag of deze allemaal goed ontvangen zullen worden. Het goede nieuws is dat je straks de snoozetijd kan aanpassen, maar wat vooral even wennen is is dat het ontwerp flink op de schop gaat. De Snooze- en Stop-knop hebben in iOS 26 hetzelfde (enorm grote) formaat gekregen en dat zorgt voor verbazing bij een voormalig Apple-engineer. Volgens zijn eerdere onderzoeken is er juist een grotere kans dat je je straks gaat verslapen door het nieuwe design.

Design van wekker in iOS 26 zorgt voor verbazing

Jack Fields is een voormalig Apple-engineer die in zijn tijd bij Apple onderzoek deed naar het gedrag van mensen bij het snoozen en stoppen van een wekker, zo legt hij uit op X. Uit zijn onderzoek bleek dat de kans dat mensen zich verslapen 30% groter is als de Snooze- en Stop-knop even groot zijn. Hoe dat zit? Daarvoor hebben ze een speciale interne versie van de Klok-app gebruikt, die alle aanrakingen op het scherm registreert. Deze versie legde vast waar we het scherm bij het ontwaken door een wekker aanraken, om te bepalen hoe goed een gebruiker is in het uitschakelen van een wekker. Uit dit onderzoek bleek dat de meeste daar niet zo goed in zijn, vermoedelijk omdat je direct uit je slaap gehaald wordt.

Door de Snooze-knop prominenter te maken (in iOS 18 heeft hij niet alleen een opvallende kleur, maar is hij ook veel groter en staat hij los van de Stop-knop), geef je gebruikers na de snoozetijd nogmaals de kans om wel juist op de Stop-knop te tikken en daadwerkelijk wakker te zijn. Je moet met het huidige ontwerp wakker genoeg zijn om de Stop-knop daadwerkelijk te vinden en in te drukken.

Maar in iOS 26 zijn de Snooze- en Stop-knop even groot en staan ze ook direct onder elkaar. Het enige verschil is nog de kleur: de Snooze-knop is oranje, terwijl de Stop-knop grijs is. Maar doordat deze dus wel van hetzelfde formaat zijn én direct onder elkaar staan, zou de kans op verslapen (volgens de voormalig Apple-engineer) groter zijn omdat je nog half in je slaap (per ongeluk) op de Stop-knop tikt. Hij vraagt zich dan ook af of Apple nu andere onderzoeken gedaan heeft, waaruit zou blijken dat het nieuwe design juist niet voor verslapen gebruikers zorgt.

Ontwerp kan nog veranderen

Het is nog niet zeker of het huidige nieuwe ontwerp van de wekker in de iOS 26-beta ook het definitieve ontwerp is. Apple heeft nog alle tijd om het ontwerp te tweaken, mede op basis van testers met de iOS 26-beta. In het verleden heeft Apple wel vaker knoppen in de interface verplaatst tijdens een betaperiode. Zo stond de rode ophangknop van de Telefoon-app in de beta van iOS 17 ineens op een hele andere plek, wat zorgde voor verwarring. Dit is in een latere beta weer aangepast.

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.