Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 5 augustus 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag verscheen er weer een nieuwe beta van iOS 16 en die brengt een lang verdwenen functie weer terug naar veel iPhones: het batterijpercentage is terug in iOS 16! Je kan dan gewoon in de statusbalk het batterijpercentage bekijken, al krijgen niet alle Face ID-toestellen deze functie. Ook hebben we onze wensen voor HomePod-verbeteringen voor je verzameld en zijn er weer nieuwe geruchten over de nieuwe iPad Pro. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Op zoek naar een fitnesstracker voor kinderen? Meerdere merken hebben speciale kinderversies.

Met HomeKit in de tuin bedien je alles met je stem of je iPhone: van buitenkraan tot buitenlamp.

Het wordt weer barbecueweer deze week: dit zijn de beste grillthermometers met iPhone-app voor de BBQ.

Je moet ook deze BBQ-apps voor de iPhone hebben.