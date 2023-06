In iOS 17 is het mogelijk om ontvangen tweefactorcodes automatisch te wissen nadat ze zijn gebruikt. Zo blijft je Berichten-app lekker opgeruimd en kun jij je concentreren op dingen die wél belangrijk zijn.

Tweefactorcodes automatisch wissen

Het is vaak veiliger om eenmalige tweefactorcodes te gebruiken die door een authenticatie-app zoals Authy of Google Authenticator worden gegenereerd. Maar heb je nog te maken met een dienst die uitsluitend losse codes via sms stuurt, dan zul je daar gebruik van moeten maken. Deze codes zijn vaak maar een korte tijd bruikbaar. Wil je toch het zekere voor het onzekere nemen, dan kunnen ze automatisch worden gewist. Dat ruimt meteen de Berichten-app wat meer op.



Automatisch wissen van tweefactorcodes inschakelen

De eerste keer dat je in iOS 17 weer een sms-verificatiecode krijgt, zul je de vraag krijgen of deze automatisch gewist moet worden na gebruik.

Je kunt de functie ook handmatig inschakelen:

Open de Instellingen-app op de iPhone of iPad. Ga naar Wachtwoorden. Tik op Wachtwoordopties. Zet de schakelaar aan bij Ruim automatisch op.

Als je nu een tweefactor authenticatiecode krijgt, wordt deze sinds iOS 15 automatisch ingevuld in het betreffende veld. Sinds macOS Monterey werkt dit ook op de Mac. Je hoeft dus in feite nooit de Berichten-app meer te openen om de sms-codes op te zoeken. En vanaf iOS 17 worden ze ook nog eens automatisch opgeruimd. Moet je toch onverhoopt de code raadplegen, dan kun je dit doen in de Berichten-app door te tikken op Wijzig > Toon recent verwijderd.

Toch raden we aan om bij zoveel mogelijk apps en diensten over te stappen naar authenticatiecodes die door een app worden gegenereerd. Je kunt dit doen in iCloud Sleutelhanger, Microsoft Authenticator, Tofu, Yubico en talloze andere apps voor tweestapsverificatie.

Bekijk ook Beste apps voor tweestapsverificatie op iPhone en iPad Je kunt je e-mail, social media-accounts en andere diensten nog beter beveiligen met tweestapsverificatie. In dit artikel vind je de beste apps die eenmalige inlogcodes bieden om veilig in te loggen.

Een andere wijziging is iOS 17 is dat je nu iCloud-wachtwoorden kunt delen met anderen. Deze gezinswachtwoorden maken het mogelijk om bijvoorbeeld de inloggegevens van een streaming videodienst beschikbaar te maken voor iedereen binnen het gezin. Andere wachtwoordenapps hadden al lager gedeelde kluizen, zoals 1Password.