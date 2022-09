Hands-on video’s en ervaringen AirPods Pro 2022

Na drie jaar is er eindelijk een opvolger van de allereerste AirPods Pro. De AirPods Pro 2022 zijn vanaf 23 september overal verkrijgbaar, maar de eerste internationale media konden de afgelopen week al met de nieuwste oordopjes aan de slag. Mocht jij nog twijfelen of dit nieuwe model iets voor jou is, dan helpt deze round-up met ervaringen je misschien wel wat meer op weg. Binnenkort lees je op iCulture onze volledige eigen review, maar tot die tijd kun je alvast dit overzicht raadplegen.



Bekijk de AirPods Pro 2022 hier:

Hands-on AirPods Pro 2022 bij TechCrunch

TechCrunch noemt de AirPods Pro 2022 een welkome update. Ze noemen de AirPods Pro 2022 aanzienlijk comfortabeler dan de gewone AirPods (al zal dat ook per persoon verschillen, want niet iedereen houdt van in-ears. Hoewel deze tweede generatie geen noodzakelijke upgrade is voor gebruikers van de eerste AirPods Pro, zorgt de update er volgens de reviewer wel voor dat het de beste oordopjes blijven die er verkrijgbaar zijn. Voor de reviewer is het geluid een stuk beter. Hij is onder de indruk van de vernieuwde ruisonderdrukking, hoewel je altijd iets van de omgeving blijft horen. Hij is nog steeds niet laaiend enthousiast over de functie voor ruimtelijke audio en mist ook wel ondersteuning voor lossless audio. Al is de kwaliteit van het geluid van de AirPods Pro 2 meer dan genoeg.

The Verge review van AirPods Pro 2022

The Verge noemt vier belangrijke voordelen: de betere ruisonderdrukking, de nieuwe volumebediening door te vegen, de verbeterde geluidskwaliteit en de ingebouwde speaker en U1-chip in de case. Over het geluid schrijft The Verge dat het beter klinkt dan voorheen, maar dat het niet het allerbeste is in vergelijking met andere oordopjes. Hij is enthousiast over de volumebediening en vindt dat dit altijd al op de AirPods Pro had moeten zitten. Per veegbeweging gaat het volume met één stukje omhoog en je hoort een geluidje als hij helemaal vol staat of als het volume juist helemaal uit is. Het is tijdens het testen niet gebeurd dat je per ongeluk een nummer pauzeert of doorspoelt.

CNET gaat hands-on

CNET prijst de nieuwe microfoons, de meegeleverde kleinere oortips en de significante verbetering in geluid. Wel vinden ze het jammer dat het design nagenoeg gelijk gebleven is, hoewel ze de keuze van Apple wel begrijpen. De oortjes passen op precies dezelfde manier als de vorige generatie, dus je hoeft niet te wennen aan een nieuw ontwerp. De adaptieve transparantiemodus wordt aangeraden bij het voeren van telefoongesprekken, omdat je dan niet geneigd bent om heel hard te praten en je je omgeving nog goed kunt horen. Al met al zijn de oortjes niet perfect, maar ze voelen wel flink verbeterd ten opzichte van de vorige generatie, mede door de extra functies.

Review van Engadget

Engadget geeft de AirPods Pro 2 een van de hoogste cijfers, maar zijn ook kritisch op bepaalde functies. Zo vinden ze de verbeterde batterijduur gemiddeld, al kom je er wel de hele werkdag mee door. Bij het gebruik van de nieuwe veegbeweging voor het aanpassen van het volume, merkt Engadget wel op dat je niet zomaar over het stokje kan vegen. De AirPod Pro zou in dat geval uit je oren vallen. Je moet het stokje daardoor met je duim tegenhouden. De U1-chip in de case maakt het makkelijker om hem terug te vinden, al is het jammer dat Engadget niet deelt of dat ook echt beter werkt.

