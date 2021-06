Siri krijgt er in iOS 15 en macOS Monterey een aantal nieuwe functies bij. Je kunt binnenkort makkelijker doorvragen, content delen en meer via de slimme assistent op je iPhone, iPad en Mac.

Siri in iOS 15 en macOS Monterey

Een veelgehoorde wens van veel Apple-gebruikers is dat Apple Siri een enorme boost gaat geven in de intelligentie en de bruikbaarheid. In vergelijking met andere assistenten loopt Siri vaak wat achter, wat mede komt door de focus op privacy waardoor Siri ook wat minder over jou weet. Toch hoopt Apple ieder jaar Siri weer wat slimmer te maken en dat is dit jaar niet anders. In macOS Monterey en iOS 15 zitten weer een aantal Siri-verbeteringen die de moeite waard zijn. Hou er rekening mee dat helaas niet alle verbeteringen in het Nederlands beschikbaar zijn.

#1 Siri-ondersteuning voor HomeKit-accessoires

Siri vind je nu alleen nog op de iPhone Apple TV en HomePod . Oftewel: exclusief op Apple’s eigen apparaten. Daar komt in iOS 15 verandering in, mits je aan de voorwaarden voldoet. Makers van geschikte HomeKit -accessoires zoals speakers, thermostaten en meer, kunnen nu zelf ook ondersteuning bieden voor Siri. Siri zit dan ook in de thermostaat zelf. Maar daar kleven wel nog wat beperkingen aan. Zo is er een HomePod in huis vereist, omdat die de spraakoprachten verwerkt. Apple voorkomt hiermee dat je spraakopdracht verwerkt wordt door een dienst van derden, maar dat betekent dus ook dat je hier in Nederland nog niet zo veel aan hebt zolang de HomePod niet officieel verkrijgbaar is en dus ook niet in het Nederlands werkt.

#2 HomeKit-opdrachten aan Siri inplannen

Een andere Siri-verbetering in iOS 15 die gerelateerd is aan HomeKit, is het inplannen van opdrachten. Je kan tegen Siri zeggen “Zet de lampen in de woonkamer om 19:00 aan”. Hierdoor schakelt Siri de lampen niet direct in, maar op het door jou opgegeven tijdstip. Je kan ook zeggen dat Siri alle lampen uit moet zetten zodra je weg gaat. Het is daarmee een soort eenmalige automatisering.

#3 Makkelijker doorvragen

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey

Siri begrijpt nu beter de context van je vervolgvragen. Als je bijvoorbeeld aan Siri vraagt “Tot hoe laat is Madam Tussaud open?”, kun je daarna meteen vragen “Hoe ver is het daar naartoe?”. Siri begrijpt dan dat je wil weten hoe ver het rijden is naar de eerder gevraagde locatie, dus zonder dat je dit opnieuw erbij hoeft te zeggen. Dit werkt voor talloze spraakopdrachten, zolang Siri de link maar kan leggen tussen je twee opdrachten.

#4 Berichten aankondigen in CarPlay

Geschikt voor: iOS 15

Siri kan al berichten aankondigen als je AirPods of Beats-oortjes gebruikt, maar met iOS 15 kan dat ook in CarPlay. Siri zegt dan wie jou een bericht stuurt en leest de inhoud voor, op het moment zodra het bericht binnenkomt. Je kan zelf via CarPlay de instellingen daarvoor kiezen en het ook per contact in- of uitschakelen. Dat is vooral handig als er andere mensen in de auto zitten. Lees ook ons overzicht van CarPlay in iOS 15.

#5 Content op het scherm delen

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15

Met Siri in iOS 15 kun je ook makkelijker content delen. Als je bijvoorbeeld een foto aan het bekijken bent, hoef je alleen maar te zeggen “Stuur dit naar Tim” en Siri bereidt een bericht voor met de foto als bijlage. Dit werkt ook voor linkjes in Safari of nummers in Apple Music. Als een app niet geschikt is, kan Siri automatisch een schermafbeelding maken en deze aan het bericht toevoegen.



Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15

Als er een contact in beeld is, kun je meteen aan Siri vragen om daar bijvoorbeeld een bericht naartoe te sturen. Bekijk je een contactkaart in je adresboek, een melding van een gemist telefoongesprek of een conversatie in iMessage, dan hoef je alleen maar te zeggen “Stuur hem een bericht”. Siri begrijpt dan dat je het bericht wil sturen naar degene die op het scherm zichtbaar is. Momenteel werkt dit nog niet in de beta, maar uiteindelijk zou dit overal moeten werken.

#7 Siri Shortcuts komt naar de Mac

Geschikt voor: macOS Monterey

In macOS Monterey komt Siri Shortcuts naar de Mac. Je kan daarmee automatiseringen aanmaken voor apps op je Mac en die activeren met Siri. Het werkt ook met apps van derden. De huidige Automator-app blijft ook bestaan en je kan zelfs automatiseringen vanuit daar overzetten naar Siri Shortcuts.

#8 On-device verwerking

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15 (niet in het Nederlands)

In iOS 15 worden je spraakopdrachten van Siri op het toestel zelf verwerkt, in plaats van via de server. Dat betekent dat spraakopdrachten ook sneller begrepen worden. Maar helaas werkt dat nog niet in het Nederlands. Alleen talen als Engels, Frans, Duits, Spaans en Chinees worden nog ondersteund. Voorlopig wordt je spraakopdracht in het Nederlands gewoon nog via de servers verwerkt.

#9 Offline ondersteuning

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15 (niet in het Nederlands)

Voor de talen waar on-device verwerking beschikbaar is, werkt Siri ook offline. Je kan dan dus aan Siri vragen om een timer te zetten, iemand te bellen, een bericht te sturen, een app op te starten, muziek te bedienen en meer. Je hebt voor dit soort vragen dan geen internetverbinding meer nodig. Het werkt daarmee op een soortgelijke manier als de vroege spraakbediening. In het Nederlands werkt dit dus helaas nog niet.

#10 Kondig meldingen aan

Geschikt voor: iOS 15, iPadOS 15 (niet in het Nederlands)

Siri kan al berichten van chatapps aankondigen, maar in iOS 15 kan Siri ook meldingen van andere apps aankondigen via de AirPods. De nieuwe tijdgevoelige meldingen worden altijd aangekondigd, maar wil je het van een andere app dan kan je dat apart inschakelen. Helaas werkt ook deze functie nog niet in het Nederlands, want alleen Amerikaans Engels wordt voor deze functie ondersteund.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!