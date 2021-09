iCulture Vandaag: dit was vrijdag 24 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 24 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag ging de iPhone 13-verkoop van start. Heb jij ‘m al in huis? Vergeet niet je iPhone 13 te updaten, want vanuit de fabriek draaien ze op een oudere software-versie. Verder in het nieuws: dit is de schermresolutie van de 2021 MacBook Pro. En we hebben onze iPadOS 15 review bijgewerkt met de nieuwste ervaringen. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Cibo - Visuele Menu Vertaler (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Werkt nu met hele menukaarten.

, iOS 14.0+) - Werkt nu met hele menukaarten. Halide Mark II (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - De app is klaar voor de iPhone 13!