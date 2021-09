Apple levert de nieuwe iPhone altijd standaard met de nieuwste versie van het besturingssysteem. In het geval van de iPhone 13-serie is dat iOS 15. Maar de ene iOS 15 is de andere niet, zo blijkt nu. Op de iPhone 13-modellen die Apple vanaf vandaag levert, staat een andere versie van iOS 15 geïnstalleerd dan die op 20 september voor iedereen uit kwam. We raden dan ook aan om direct na het overzetten van je iPhone-gegevens een software-update te installeren. Ook als je je iPhone helemaal fris begint zonder backup, moet je nog een software-update installeren.



iPhone 13 krijgt meteen een update voor iOS 15

Apple blijkt in totaal drie versies van iOS 15.0 te hebben uitgebracht. Elke versie heeft een ander buildnummer. De versie die standaard geinstalleerd staat op de iPhone 13-serie, heeft een ouder buildnummer dan de iOS 15-update die op 20 september voor iedereen uitbracht. Dit zijn de buildnummers die in omloop zijn:

19A344: iOS 15 Release Candidate van 14 september

19A345: iOS 15, standaard geïnstalleerd op iPhone 13-serie

19A346: iOS 15, publieke release van 20 september

Omdat de versie die op de iPhone 13-serie staat (19A345) ouder is, raden we aan om meteen te updaten naar de nieuwste versie (19A346). Dit doe je gewoon door via de Instellingen-app te gaan naar Algemeen > Software-update. De nieuwste versie verschijnt automatisch, waarna je deze zoals iedere update kunt downloaden en installeren.

Behalve voor de iPhone 13-serie, geldt dit ook voor de iPad mini 2021 en de iPad 2021. Ook die zijn standaard voorzien van de oudere build van iPadOS 15 en wordt aangeraden om te updaten zodra het kan.

Wil je weten welke versie jij hebt? Ga dan naar Instellingen > Algemeen > Info en tik achter Softwareversie op 15.0. Je ziet daar tussen haakjes het huidige buildnummer staan.

Nieuwe versie lost probleem met Apple Music op

Uit een supportartikel blijkt dat gebruikers die een backup overgezet hebben naar de nieuwe iPhone 13-serie, problemen hebben met Apple Music. Door de bug kan het gebeuren dat Apple Music niet beschikbaar is of dat je bibliotheek niet gesynchroniseerd wordt. Apple raadt aan om de iPhone 13 te updaten. Je stapt dan dus over naar de nieuwste build (19A346), waarin dit probleem opgelost is.