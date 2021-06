CarPlay krijgt in iOS 15 ook weer een aantal nieuwe functies. Hoewel Apple er tijdens de presentatie weinig aandacht aan gaf, krijgt CarPlay een aantal nieuwe functies in iOS 15 die het gebruik net wat makkelijker maken.

CarPlay in iOS 15

CarPlay is al jarenlang een vast onderdeel van iOS en inmiddels is het in heel veel auto’s en aftermarket radio’s te vinden. Ieder jaar voegt Apple een aantal nieuwe functies en dat is ook dit jaar het geval. Het zijn geen grote nieuwe functies, maar voornamelijk verbeteringen die je helpen om je ogen op de weg te houden of beter te navigeren. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen in CarPlay in iOS 15.

#1 Berichten aankondigen met Siri

Er zijn diverse instellingen mogelijk. Zo kan je aangeven dat CarPlay de voorgaande instelling moet onthouden of dat nieuwe berichten altijd aangekondigd moeten worden. Zodra je een nieuw bericht krijgt, verschijnt er rechtsboven ook een knop om het voor die persoon in- of uit te schakelen. Helaas komt deze functie niet direct beschikbaar zodra iOS 15 uitkomt, want Apple heeft al laten weten dat het later dit jaar in een aanvullende update uitgerold wordt.

#2 Nieuwe Apple Kaarten-look

Apple Kaarten krijgt een nieuwe look in iOS 15 en dat zie je ook terug in Apple CarPlay. De kleuren zijn wat feller, de tekst is in een wat dikker lettertype geschreven en in de donkere modus is de weergave ook een stuk duidelijker. De kaart is minder donkergrijs en neigt meer naar donkerblauw, waarbij water en bossen ook duidelijker te herkennen zijn. Een andere nieuwe functie is dat je bij de stembediening ook kan kiezen om alleen waarschuwingen te krijgen. Je krijgt daardoor niet voor elke afslag een steminstructie, maar je hoort het wel als er gevaar op de weg is.

In sommige steden heeft Apple Kaarten ook een uitgebreidere en meer gedetailleerde look, maar vooralsnog geldt dat alleen voor enkele grote steden in de VS. In Nederland komt de gedetailleerde weergave voor wegmarkeringen, steden, bomen, bossen en gebouwen nog niet beschikbaar.

#3 Focus en niet storen tijdens het rijden

Je kent misschien de functie Niet storen tijdens het autorijden al, waarmee niet storen automatisch ingeschakeld wordt zodra je verbinding maakt met CarPlay of een Bluetooth carkit. De functie wordt vervangen door de autorijden Focus. Het voordeel is dat je zelf kan kiezen van welke apps of personen je nog wél een melding wil krijgen en dat tijdgevoelige meldingen (bijvoorbeeld van Herinneringen) wel doorkomen. Een functie die helaas verdwenen is, is het zelf instellen van een automatisch antwoord als iemand jou een bericht stuurt. In plaats daarvan ziet de verzender van een bericht een regelt tekst dat meldingen worden stilgehouden met een focus. De verzender kan dan besluiten om de melding toch te versturen door te tikken op Meld toch.

#4 Vier nieuwe wallpapers

CarPlay krijgt in iOS 15 ook vier nieuwe walpapers. De wallpapers hebben wat weg van de nieuwe standaard iOS 15 wallpaper, maar dan dus in vier verschillende varianten. Er is er eentje met meerdere kleuren en je kan kiezen uit varianten met blauwe, rod een grijze vlakken. Van elke versie is ook een variant voor de donkere modus beschikbaar. Je kan in iOS 15 nog niet zelf een wallpaper voor CarPlay kiezen.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!