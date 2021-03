Apple heeft in de derde beta van iOS 14.5 niet veel nieuws toegevoegd. Maar één ding is toch interessant: er zit nu een nieuw tabbad Items in de Zoek mijn-app. Daarmee kun je vermoedelijk de AirTag zoeken en andere voorwerpen zoals hoofdtelefoons.

De introductie van iOS 14.5 beta 3 verliep wat rommelig: eerst gaf Apple de beta vrij via de developer-pagina’s op de website, maar na anderhalf uur werd het toch weer teruggetrokken. Een een kwartier later stond de beta alsnog klaar voor ontwikkelaars, die meteen op zoek gingen naar vernieuwingen. Helaas zat er niet veel nieuws in, behalve één opvallende: de Items-tab in de Zoek mijn-app. Daarmee kun je mogelijk straks de AirTags zoeken en andere voorwerpen die voorzien zijn van een tracker.



Items zoeken met Zoek mijn-app

Sporen van de AirTags zijn al een tijdlang te vinden in de code, onder andere in iOS 14.3. Gebruikers ontdekten vervolgens dat je het verborgen tabblad Items kon activeren in de Zoek mijn-app. In iOS 14.5 beta 3 hoef je echter geen trucjes meer uit te halen: het tabblad Items is meteen zichtbaar. Dat wekt de indruk dat Apple op het punt staat om de Find My-app open te zetten voor allerlei voorwerpen.

Het kan daarbij gaan om Apple’s eigen AirTags, maar ook om voorwerpen van derden. Apple had het plan om het Zoek mijn-netwerk ook open te zetten voor andere aanbieders, zoals Tile. Maar het kan ook gaan om spullen waarin de tracker al is ingebouwd. Zo maakt Skullcandy hoofdtelefoons met ingebouwde technologie van Tile en bieden sommige Beats-koptelefoons ook ondersteuning voor de Find My-app. Recent werd nog ondersteuning voor de PowerBeats Pro toegevoegd. Ook moet het gaan werken met de aanstaande oordopjes van Belkin.

Open je de Zoek mijn-app in iOS 14.5 voor het eerst, dan krijg je een welkomstscherm met nieuwe functies en uitleg dat het volgen van accessoires nu wordt ondersteund via het Zoek mijn-netwerk. Ook zijn de notificaties nu verbeterd. Tik je op het tabblad Items, dan kun je een nieuw accessoire toevoegen of een gevonden voorwerp melden, om deze bij de juiste eigenaar terug te krijgen.

Het wachten is nu nog op de introductie van de AirTags. Er wordt al anderhalf jaar over gesproken, dus wat ons betreft mag het accessoire nu wel eens onthuld worden.