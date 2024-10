Doorgaans is de derde beta van een grote update als iOS 18 de eerste opvolgende testversie waar de eerste grote veranderingen in zitten. Feedback van gebruikers naar aanleiding van de eerste en tweede beta wordt doorgaans voor het eerst in deze testversie meegenomen en dat zien we ook terug in de derde beta van iOS 18. Zo heeft de Foto’s-app een handige wijziging gekregen. En voor het beginscherm introduceert Apple in de derde beta van iOS 18 een hele handige cosmetische wijziging.

#1 Donkere appicoontjes van apps van derden

In iOS 18 introduceert Apple een functie waarmee je appicoontjes donker kunt maken. Apple heeft voor alle standaardapps ook donkere varianten van de appicoontjes gemaakt, waar automatisch naar gewisseld kan worden als de donkere modus op je iPhone aan gaat. Je kan ze ook altijd op donker zetten. Een nadeel van de eerste twee beta’s was echter dat apps van derden hun eigen icoontje behouden. Ontwikkelaars kunnen wel donkere appicoontjes maken en meeleveren zodra iOS 18 uit is, maar niet elke ontwikkelaar zal dat doen. Daarom heeft Apple nu een eigen methode bedacht waarmee ook de appicoontjes van derden automatisch omgezet worden. Icoontjes met witte achtergronden worden doorgaans zwart gemaakt en kleuren worden soms omgekeerd. Het ziet er behoorlijk natuurlijk uit en levert mooie appicoontjes op die passen bij de rest.

#2 Makkelijker foto’s selecteren

De Foto’s-app krijgt een nogal drastische ontwerpwijziging in iOS 18. De gehele bediening en indeling van de app is anders geworden en daarmee is de app nogal wennen. De afgelopen weken werd er dan ook veel geklaagd en een van de genoemde problemen is met deze beta opgelost. Het was in de vorige beta’s alleen mogelijk om meerdere foto’s te selecteren als je eerst omhoog scrolde waarna de volledige bibliotheek in beeld was. Vanaf de derde beta van iOS 18 is de Selecteer-knop altijd in beeld, ook als slechts een deel van de bibliotheek in beeld verschijnt. Daardoor is het makkelijker om meerdere recente afbeeldingen tegelijk te kiezen, bijvoorbeeld om ze te delen.

#3 Nieuwe dynamische achtergrond

In iOS 18 is er een nieuwe standaardachtergrond, waarbij je uit meerdere kleurstellingen kan kiezen. In de derde beta van iOS 18 is er een nieuwe Dynamic-optie aan toegevoegd, waarbij de kleuren gedurende de dag veranderen. Kun je geen keuze maken welke kleur jij het mooist vindt, dan is deze optie dus een welkome toevoeging.

#4 RCS-instellingen en in meer landen

Voor RCS zijn er nieuwe instellingen toegevoegd. In de vorige beta was het slechts een schakelaar, maar nu heeft RCS een eigen instellingenpagina gekregen binnen de instellingen van de Berichten-app. Apple geeft hier meer uitleg, bijvoorbeeld dat RCS gebruikmaakt van mobiele data en dat er identifiers van het mobiele netwerk gedeeld worden met je provider en eventuele partners. Bovendien is RCS in de beta nu actief in landen als Canada en ook bij enkele providers in Europa. Het gaat dan om Telefonica in Spanje, SFR in Frankrijk en O2 in Duitsland. Voor Nederlandse providers is nog geen RCS-ondersteuning actief

#5 Grotere emoji (en gecombineerd met stickers)

Het emojitoetsenbord is op meerdere vlakken gewijzigd. Allereerst worden de emoji een stukje groter afgebeeld in het toetsenbord. Je ziet daardoor een raster van 6 x 4 emoji tegelijkertijd, in plaats van 8 x 5. Het voordeel is dat je kleine details en nuanceverschillen beter ziet, terwijl je wel meer moet scrollen om de juiste emoji te vinden.

Links naast de emoji vind je nu ook al je stickers die je zelf gemaakt hebt (inclusief Live Stickers) en zelfs alle stickers van Memoji en Animoji. In de Recent-categorie worden recent gebruikte emoji en stickers nu gecombineerd, waardoor je alle recent gebruikte plaatjes bij elkaar vindt.

#6 Overige kleine wijzigingen

Zaklamp : De nieuwe zaklampinterface op de iPhone 15 Pro (Max) en iPhone 14 Pro is aangepast. Je kan daarmee niet alleen de helderheid, maar ook de breedte van de lichtstraal bedienen.

: De nieuwe zaklampinterface op de iPhone 15 Pro (Max) en iPhone 14 Pro is aangepast. Je kan daarmee niet alleen de helderheid, maar ook de breedte van de lichtstraal bedienen. Focus : Nieuwe berichtjes in de Berichten-app van contacten die stilgehouden zijn, tonen in het Berichtencentrum niet meer de naam. Je ziet alleen dat er nieuwe berichten zijn. Om te weten van wie het bericht is, tik je erop om het te openen.

: Nieuwe berichtjes in de Berichten-app van contacten die stilgehouden zijn, tonen in het Berichtencentrum niet meer de naam. Je ziet alleen dat er nieuwe berichten zijn. Om te weten van wie het bericht is, tik je erop om het te openen. Apple Kaarten : Het donkere appicoontje van Apple Kaarten is aangepast.

: Het donkere appicoontje van Apple Kaarten is aangepast. Bedieningspaneel : Bij Instellingen > Bedieningspaneel is nu een animatie te zien waarin uitgelegd wordt hoe je het Bedieningspaneel kunt wijzigen.

: Bij Instellingen > Bedieningspaneel is nu een animatie te zien waarin uitgelegd wordt hoe je het Bedieningspaneel kunt wijzigen. Beginscherm : De kleurtinten voor appicoontjes zijn minder fel, waardoor appicoontjes beter zichtbaar zijn.

: De kleurtinten voor appicoontjes zijn minder fel, waardoor appicoontjes beter zichtbaar zijn. Foto’s-app: Foto’s worden nu weer gewoon over de gehele breedte van het scherm getoond, ook als de interface van de app in beeld is. Bij screenshots wordt de afbeelding nog wel in een kleiner kader getoond en wordt er ingezoomd nadat je erop getikt hebt.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook zit er een nieuwe Wachtwoorden-app in. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is een belangrijk onderdeel van iOS 18 maar is nog niet beschikbaar in de EU. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. iOS 18 is inmiddels beschikbaar voor iedereen met een geschikt toestel. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies of onze uitgebreide iOS 18 review met ervaringen.