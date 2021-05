Het is alweer een tijdje geleden dat we schreven over de iPhone 13-serie, maar vandaag hebben we een interessante video voor je. De makers van het YouTube-kanaal Unbox Therapy gaan hands-on met een dummy van de iPhone 13 Pro Max. Deze dummy is gebaseerd op de meest recente geruchten, maar laat goed zien hoe het toestel eruit gaat zien. De dummy is van hoge kwaliteit en brengt alle geruchten samen.



Dummy iPhone 13 Pro Max: zo ziet het toestel eruit

Dergelijke dummy’s worden vaak gebruikt door accessoiremakers om alvast hoesjes en andere accessoires te kunnen maken, zodat deze klaar zijn zodra het toestel uit komt. Wat meteen opvalt aan de dummy van de iPhone 13 Pro Max is dat de camera een stuk forser is. Het gaat dan niet alleen om de afmetingen van de individuele lenzen, maar ook het complete camerablokje op de achterkant van het toestel. Hierdoor beslaat de camerabult bijna de helft van de breedte van de iPhone.

Een andere wijziging is de notch. Doordat de oorspeaker naar boven verplaatst is, tegen de rand van de behuizing, zitten de overige sensoren in de inkeping dichter bij elkaar. We zagen eerder al wat ruwe mockups en dummy’s voorbij komen, maar dit model laat goed zien hoe het eindproduct eruit kan gaan zien.

Qua andere afmetingen zit er weinig verschil tussen de iPhone 13 Pro Max en de voorganger, de iPhone 12 Pro Max. Het aankomende model is volgens de dummy iets dikker, maar het verschil is minimaal. Voor de volledige hands-on van de iPhone 13 Pro Max dummy bekijk je de video.

De iPhone 13 Pro Max wordt wederom het grote toptoestel met 6,7-inch scherm. Naast de nieuwe notch en betere camera, verwachten we ook ondersteuning voor een ProMotion-display en misschien wel een Touch ID-sensor in het scherm. Lees alles wat we al weten over de iPhone 13 Pro Max in onze round-up.