OtterBox MagSafe Wallet

OtterBox brengt onder andere een magnetische Wallet-case uit, vergelijkbaar met die van Apple. Daarnaast is er een nieuwe serie foliocases voor de iPhone 12-serie, die eruit zien als een boekje. Dit type cases is populair onder een bepaalde groep gebruikers en de kleur zwart zal ook wel goed in de smaak vallen. Het ziet er wat functioneler uit dan de hoesjes van Apple zelf. Zo zit de opening om de pasjes eruit te halen aan de voorkant en staat de merknaam duidelijk op de voorkant.



OtterBox heeft nu ook een eigen MagSafe Wallet en is daarmee een van de eerste met een eigen oplossing. Er waren al klonen van Apple’s Wallet verschenen, die het origineel proberen te benaderen. OtterBox kiest voor een eigen design, met twee kaartvakjes en een apart vak voor papiergeld. De Wallet is gemaakt van imitatieleer, dat volgens de fabrikant wel duurzaam is.

De OtterBox MagSafe Wallet is geschikt voor alle iPhone 12-modellen, van de mini tot de Max. Hij is wat robuuster dan het leren hoesje van Apple en is geschikt voor alle cases. Je koopt er eentje voor $40 en dat is een stuk goedkoper dan de €65 van Apple.

OtterBox MagSafe Wallet Folio

Zoek je een complete case die de voor- en achterzijde van de iPhone 12 bedekt, dan zijn er nieuwe foliocases. Hierin passen ook pasjes, maar belangrijk om je te realiseren is dat het niet een complete oplossing is. Je moet al een OtterBox-case van het type Symmetry, Aneu of Figura hebben om er iets aan te hebben. Je maakt de folio vast aan de achterkant van je iPhone.

Het is gemaakt van hetzelfde imitatieleer als de Wallet. Er is ook een magneet aan de voorkant aanwezig om te zorgen dat het schermflapje dicht blijft. Deze foliocases kosten $50 per stuk en zijn verkrijgbaar voor alle iPhone 12-modellen. Nu nog alleen bij OtterBox zelf, maar over een tijdje ook bij Nederlandse winkeliers.

