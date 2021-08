iCloud voor Windows biedt gebruikers van een Windows-pc de mogelijkheid om hun iCloud-account en de bijbehorende opgeslagen gegevens te gebruiken op de computer. Je kan zo je foto’s, contacten, bladwijzers en meer synchroniseren. Sinds begin dit jaar kun je dankzij een Chrome-extensie al je iCloud-wachtwoorden op Windows gebruiken, maar nu heeft Apple dit flink uitgebreid. Er is een volledige iCloud-wachtwoorden app beschikbaar, waar je al je gegevens kan beheren. Deze app is toegevoegd als onderdeel van iCloud voor Windows 12.5.



iCloud voor Windows krijgt iCloud-wachtwoorden app

Nadat je update 12.5 geïnstalleerd hebt, vind je de nieuwe app via Start > iCloud-wachtwoorden. Je klikt daar op Log in, waarna je kunt inloggen met Windows Hello. Vervolgens krijg je toegang tot alle wachtwoorden die in iCloud-sleutelhanger zijn opgeslagen. Je kan de gegevens kopiëren als je ze nodig hebt om bijvoorbeeld in een app in te loggen, maar je kan ook nieuwe accounts toevoegen, bestaande gegevens bewerken of verwijderen.

Alle wijzigingen die je in de iCloud-wachtwoorden app op Windows doet, worden ook doorgevoerd in iCloud-sleutelhanger op je Apple-apparaten. Daarnaast voegt de nieuwe iCloud voor Windows-update een extensie voor de Edge-browser toe. Je kan daarmee makkelijk wachtwoorden invullen op websites via Edge. Apple heeft een uitlegpagina over wat je met de app allemaal kan doen.

Je downloadt de nieuwste versie van iCloud voor Windows via de Microsoft Store.

Ook verbeteringen voor Mac op komst

Het is enigszins opmerkelijk dat Apple een aparte wachtwoordenapp aan Windows toegevoegd heeft. Apple-gebruikers vragen hier ook al jaren om, maar op Apple-apparaten blijven de wachtwoorden beschikbaar via de instellingen. In macOS Monterey kun je de wachtwoorden bekijken en bewerken via de voorkeuren van Safari, maar ook via een nieuw Wachtwoorden-scherm in Systeemvoorkeuren. Bovendien werkt iCloud-sleutelhanger straks met verificatiecodes. Lees ook ons overzicht met wat er nieuw is voor iCloud-wachtwoorden in 2021.