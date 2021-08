FlickType verdwijnt uit App Store

FlickType-oprichter Kosta Eleftheriou is regelmatig in het nieuws geweest, om de aandacht te vestigen op allerlei scam-apps die Apple ongezien toelaat. Maar ook persoonlijk blijkt hij een moeizame relatie te hebben met het App Store reviewteam. Na talloze afwijzingen heeft hij besloten om het iPhone-deel van het FlickType Watch Keyboard uit de App Store te halen. Hij betreurt het dat deze app voor blinde gebruikers niet meer op de iPhone aangeboden kan worden.



“Apple heeft ons jaren obstakel na obstakel voor de voeten geworpen, terwijl wij probeerden om een app te maken die het leven van mensen beter maakt. We kunnen het niet langer aan”, aldus Eleftheriou . Hij spreekt zelfs van pestgedrag.

FlickType is een alternatief toetsenbord voor de Apple Watch en is te gebruiken als een alternatief voor de Scribble-functie. Je kunt tikken of vegen om te typen. Dat lukt tot drie keer sneller dan op het standaard toetsenbord, beweert de maker. Er is ook een iPhone-onderdeel voor blinde mensen en gebruikers met slecht zicht. Deze heeft grote toetsen, kleuren met hoog contrast en VoiceOver-support. Dit gedeelte van de app zal verdwijnen, terwijl de Apple Watch-app wel blijft bestaan.

Veertig pagina’s aan afwijzingen

Vorige week werd er nog een update van FlickType ingediend bij de App Store, met bugfixes en verbeteringen in de VoiceOver-functie. Dit bevatte geen nieuwe functies, maar Apple wees het toch af omdat het alleen werkt als je volledige toegang geeft. Dit punt was drie jaar geleden al opgelost, maar Apple ging er toch weer moeilijk over doen. De FlickType-maker probeerde vorige week 9 keer contact te leggen met Apple, maar dat lukte niet, ook al gaf Apple eerder aan om “vooral contact op te nemen als er verdere uitleg was gewenst”. Hij heeft nu 40 pagina’s aan afwijzingen, die volgens Eleftheriou vaak onredelijk zijn en op geen enkele grond zijn gebaseerd.

De ontwikkelaars wilden FlickType in leven houden via TestFlight, maar ook dat wees Apple af.

Eleftheriou klaagde Apple eerder aan omdat er niets werd gedaan aan namaak- en scam-apps. Hij heeft ook kritiek op Apple’s toetsenbord-API’s, die al sinds 2014 vol fouten zitten, inconsistent zijn en steeds veranderen. Hij heeft nu zijn hoop gevestigd op ontwikkelingen in de VS, waardoor Apple door de rechter gedwongen kan worden om iOS open te zetten voor alternatieve app stores en sideloading.