Bij de introductie van iOS 15 en macOS Monterey kondigde Apple stilletjes nieuwe verbeteringen aan voor wachtwoorden in het algemeen en iCloud Sleutelhanger in het bijzonder. In dit artikel lopen we ze langs.

Met iCloud Sleutelhanger heb je een ingebouwde wachtwoordmanager op je iPhone, iPad en Mac. De toepassing kan wachtwoorden genereren en automatisch invullen. Dit jaar heeft Apple weer nieuwe functies in petto voor iCloud Sleutelhanger. Zelfs voor Windows-gebruikers zit er wat tussen!

#1 Wachtwoorden opzoeken in Systeemvoorkeuren

Beschikbaar op: Mac

Wil je nu een wachtwoord uit je iCloud Sleutelhanger opzoeken op je Mac, dan ben je genoodzaakt om hiervoor in de instellingen van Safari te kijken. Best gek, aangezien je op je iPhone een speciaal ‘Wachtwoorden’-menu hebt in de Instellingen-app. Dat vond Apple kennelijk ook, dus vanaf macOS Monterey bekijk je je iCloud Sleutelhanger gewoon via Systeemvoorkeuren. Er is een nieuw ‘Wachtwoorden’-menu.

Vanuit dit menu kun je gebruikersnamen en wachtwoorden kopiëren, aanpassen en verwijderen. Om de wachtwoorden te bekijken dien je jezelf te identificeren met Touch ID of je wachtwoord. Het is overigens nog wel mogelijk om dit op de oude manier via Safari te doen, mocht je dat sneller vinden.

#2 Ingebouwde tweefactorauthenticatie in Safari

Beschikbaar op: Mac, iPhone, iPad

Dit is een functie waar we bij iCulture al enige tijd naar uitkeken: een ingebouwde tweefactorauthenticatie voor alle websites. Dit is een extra stap om je accounts beter te beveiligen tegen inbraak. Voorheen moest je noodgedwongen extra apps voor tweefactorauthenticatie installeren om deze beveiliging mogelijk te maken.

Je kunt de tweefactorauthenticatie op je iPhone en iPad instellen door via Instellingen > Wachtwoorden het betreffende account op te zoeken. Onderin het scherm vind je de mogelijkheid om een QR-code te scannen of een configuratiesleutel in te voeren. Daarna verschijnt de code die je kunt kopiëren. Iedere code is 30 secondes geldig. In Safari kun je de code automatisch laten invullen, net zoals je dat al gewend bent met je gebruikersnaam en wachtwoord.

#3 Wachtwoorden importeren en exporteren

Beschikbaar op: Mac

Kom je van een andere browser of wachtwoordmanager waar je al je wachtwoorden hebt opgeslagen? Dan kun je die vanaf macOS Monterey ook importeren in je iCloud Sleutelhanger. Dat maakt het makkelijker om van browser te wisselen. Natuurlijk moet je oude manager of browser de wachtwoorden wel kunnen exporteren. Dat laatste kan Safari overigens ook, mocht je juist af willen van Safari.

Wanneer je je wachtwoorden exporteert krijg je een waarschuwing. Iedereen die het bestand in handen krijgt, weet namelijk al je wachtwoorden. De gegevens worden als CSV-bestand geëxporteerd. Deze functie werkt dus alleen op de Mac. Heb je geen Mac, dan zul je de wachtwoorden handmatig moeten overzetten van of naar Safari.

#4 Nieuwe iCloud Wachtwoorden app voor Windows

Beschikbaar op: Windows

Zelfs Windows-gebruikers krijgen wat nieuws van Apple. Er komt een nieuwe iCloud Wachtwoorden-app voor Windows. Dit is inbegrepen bij iCloud voor Windows, wat al langere tijd te downloaden is. Het idee is dat je net zo simpel als op een Mac bij je wachtwoorden kunt komen. Let op: deze app zal geen ondersteuning bieden voor de tweefactorauthenticatie.

iCloud Wachtwoorden voor Windows zal geen ondersteuning krijgen voor het automatisch invullen van je wachtwoorden. Het is puur om zelf je wachtwoorden op te zoeken en eventueel aan te passen in iCloud. Wanneer deze functie precies beschikbaar is weten we niet. Het zou goed kunnen dat dit niet gelijk loopt met de releasedatum van Apple’s eigen grote software-updates.

#5 iCloud Wachtwoorden voor Microsoft Edge

Beschikbaar op: Windows

Nog meer Windows-nieuwtjes: een Microsoft Edge-extensie voor iCloud Wachtwoorden. Deze extensie bestond al wat langer voor Google Chrome en wordt nu uitgebracht voor de standaardbrowser van Windows. In tegenstelling tot de hierboven genoemde app is dit een extensie voor de browser. Dit maakt het mogelijk om wachtwoorden wél automatisch in te laten vullen. De extensie krijgt vermoedelijk geen ondersteuning voor de tweefactorauthenticatie.

Ook voor deze extensie is het niet gegarandeerd dat het beschikbaar komt op hetzelfde moment als iOS 15, iPadOS 15 of macOS Monterey. We verwachten wel dat het ergens in het najaar zal zijn.

