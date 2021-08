Vanaf 30 augustus 2021 is het weer mogelijk om Today at Apple-sessies te volgen in de Apple Stores in Europa en de VS. In Nederland en België kun je sessies volgen over iPhone, Mac, iMovie en meer.

Today at Apple terug in Amsterdam en Brussel

In Nederland pakt Apple het nog even rustig aan: in Amsterdam kun je maandag 30 augustus om 10:30 uur de Today at Apple-sessie ‘Aan de slag met de iPhone’ volgen. Om 14:30 uur is er ‘Aan de slag met Mac’. Wie liever thuis blijft kan dezelfde sessies ook virtueel volgen. In Haarlem kun je terecht voor fotografie-skills en in Den Haag kun je zowel met fotografie als met kunst in de Notities-app aan de slag.



In Brussel is het aanbod anders van insteek. Daar kun je op maandagmiddag onder leiding van een Apple Creative bezig gaan met videofilmen op de iPhone en je video’s bewerken met iMovie.

Apple heeft het winkelpersoneel in Europa en de VS geïnformeerd dat de sessies terugkomen en vanaf deze week online te boeken zijn. Dat hoorden we niet alleen zelf van een Apple-medewerker, maar de plannen kwamen ook ter ore bij Bloomberg. Het gaat voorlopig nog om een kleinschalig programma. Je kunt je inschrijven via de website.

Sinds maart 2020 lagen de Today at Apple-sessies stil, al waren er wel regelmatig virtuele sessies waarbij je moest inbellen via WebEx. Onder andere de zomerkampen voor kinderen werden op die manier georganiseerd. Waarschijnlijk zul je wel een mondkapje moeten dragen om erbij aanwezig te zijn. Ook kan het programma door lokale uitbraken weer worden opgeschort. In China waren de Today at Apple-sessies al wel teruggekeerd, nadat COVID-19 daar grotendeels onder controle was.