Heb je een HomePod of HomePod mini? Dan kan je deze nu updaten naar de nieuwste versie, want HomePod software-update 17.4 is uit. En daarin zit een handige verbetering.

Eens in de zoveel tijd krijgt de HomePod een nieuwe update, maar het gebeurt maar een paar keer per jaar dat er ook echt iets nieuws in zit. De nieuwste update is daar een goed voorbeeld van, want HomePod software-update 17.4 bevat een kleine en nuttige verbetering. Maar alleen gebruikers die niet via Apple Music luisteren hebben er wat aan.

Het is mogelijk om op de HomePod een andere muziekstreamingdienst in te stellen, maar daarvoor moet je in de instellingen duiken om je voorkeur aan te geven. Met HomePod software-update 17.4 leert Siri op de HomePod wat je favoriete muziekdienst is en gaat dit geheel automatisch. Sterker nog: de handmatige instelling is met ingang van deze versie verdwenen. Aan de hand van je gebruik leert Siri welke muziekdienst je voorkeur heeft, zodat je dat er niet meer expliciet bij hoeft te zeggen.

Dit is voor zover bekend de enige nieuwe functie in HomePod software-versie 17.4. Verder focust Apple op prestatie- en stabiliteitsverbeteringen, maar de exacte details daarvan zijn niet bekend. Hieronder vind je voor de volledigheid de releasenotes van de HomePod-update.

Deze update maakt het mogelijk dat Siri leert welke mediavoorziening je bij voorkeur gebruikt, zodat je in je verzoek niet meer de naam van de media-app hoeft op te nemen. Deze update bevat ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

