Op Netflix verschijnt binnenkort een film over de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam, die in februari 2022 plaats vond. De film wordt gemaakt met een Nederlandse cast en regisseur. Op Videoland verschijnt deze maand een documentaire over de gijzeling, gemaakt in samenwerking met AT5.

Het was twee jaar geleden wereldnieuws: een gewapende gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. Urenlang wist de gewapende man tientallen mensen te gijzelen in de Apple Store aan het Leidseplein, met alle gevolgen van dien. De Nederlandse regisseur Bobby Boermans (Mocro Maffia, Nieuwe Buren) ziet daar wel een film in. Met een script van Simon de Waal (Sleepers, Het gouden uur) zien we in de film de gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven. Tegelijkertijd maakt Videoland vandaag bekend dat er vanaf later deze maand een documentaire over de gijzeling te zien zal zijn.

Netflix-film over gijzeling Apple Store

Het is een gebeurtenis die alle getroffenen en ook Apple waarschijnlijk het liefst willen vergeten, maar toch komt er de komende tijd nog extra aandacht voor de gijzeling rondom de Apple Store in Amsterdam. Zo maakt Netflix vandaag bekend dat er gewerkt wordt aan een film over de gijzeling. De opnames voor de film beginnen binnenkort. De hoofdrollen worden gespeeld door Soufiane Moussouli, Marcel Hensema, Loes Haverkort, Louis Talpe en Emmanuel Ohene Boafo. In de film wordt heen en weer geschakeld tussen verschillende perspectieven, zoals de dader, gijzelaars en de politie.

Het is niet duidelijk in hoeverre de film trouw blijft aan de realiteit of dat het slechts geïnspireerd is op de gijzeling. Tijdens de gijzeling waren ongeveer zeventig mensen in de Apple Store aanwezig, waarbij de dader één man in het bijzonder onder schot hield. Ook beschoot hij daarbij de politie. De dader eiste €200 miljoen in cryptovaluta. Hij kwam uiteindelijk om het leven door de gevolgen van de aanrijding door een politiewagen, nadat de gegijzelde het pand uit vluchtte.

Wanneer de film precies te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Videoland met documentaire gijzeling Apple Store Amsterdam

Vandaag maakt de Nederlandse streamingdienst Videoland bekend dat er vanaf 22 februari 2024, precies twee jaar na de gijzeling, een tweedelige documentaire over de gijzeling te zien zal zijn. Deze documentaire is gemaakt met een samenwerking tussen Videoland en AT5 en is zowel bij de streamingdienst als bij de Amsterdamse regionale zender te zien om 20:00 uur. De documentaire met de titel De Gijzeling in de Apple Store is gemaakt door Roos Gerritsen.

In de documentaire wordt in beeld gebracht hoe de dag van de gijzeling verliep. Het gaat om een volledige reconstructie: van de start tot de ontknoping. In de documentaire komen niet eerder vertoonde beelden en verhalen voorbij, van onder andere de politie en slachtoffers.

In de korte teaser zien we alvast een klein voorproefje en horen we geluidsopnames van de meldkamer.

