Vanaf HomePod software-update 17.4 leert Siri automatisch welke muziekdienst je voorkeur heeft. Je hoeft het daardoor niet meer zelf in te stellen en niet meer specifiek de naam van de muziekdienst uit te spreken in je verzoeken.

Je kan op de HomePod uit meerdere standaard muziekdiensten kiezen, hoewel het aanbod nog altijd beperkt is. In Nederland zijn eigenlijk alleen Deezer en YouTube Music gangbare diensten die geschikt zijn, want Spotify werkt nog altijd niet standaard op Apple’s slimme speaker. Voor de diensten die wel geschikt zijn, maakt Apple het makkelijker om ze te gebruiken op de HomePod. Siri leert namelijk welke diensten je voorkeur hebben, zodat je dit er niet meer bij hoeft te zeggen.

HomePod leert je favoriete muziekdienst

De releasenotes van de update is duidelijk:

Deze update maakt het mogelijk dat Siri leert welke mediavoorziening je bij voorkeur gebruikt, zodat je in je verzoek niet meer de naam van de media-app hoeft op te nemen.

Deze update bevat ook prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het is vanaf versie 17.4 dus niet nodig om te zeggen vanaf welke streamingdienst je de muziek af wil spelen. Je hoeft dan dus niet te zeggen “Speel muziek af via Deezer”, als die dienst je voorkeur heeft. In plaats daarvan leert Siri welke dienst je in het verleden vaak gebruikt hebt, zodat in het vervolg automatisch de gewenste dienst gebruikt wordt. Je hoeft dan alleen nog maar te zeggen “Speel muziek af”. Het is dan niet meer nodig om in de instellingen aan te geven welke dienst als standaard ingesteld moet worden.

Op de iPhone en iPad werkt dit al langer op deze manier, voor streamingdiensten die ondersteuning bieden voor Siri. Op de iPhone en iPad is ook geen handmatige instelling beschikbaar waar je kan aangeven welke streamingdienst je voorkeur heeft, want dat gaat allemaal automatisch via Siri. Apple heeft dit nu dus gelijkgetrokken op de HomePod.

HomePod software-update 17.4 verschijnt vermoedelijk deze of volgende week voor iedereen. Daarnaast bevat de update verbeterde prestaties en stabiliteit.