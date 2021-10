In iOS 15.1 beta 2 is iets nieuws toegevoegd: je kunt HomeKit-automatiseringen maken op basis van vochtigheid. Zo zou je je badkamer kunnen ventileren op het moment dat het vochtgehalte te hoog is. Je kunt met meten met verschillende sensoren.

Er komen meerdere iOS 15.1 functies aan, die nu al uit de beta’s blijken. Een van de meest handige is dat je HomeKit-automatiseringen kunt maken op basis van vochtigheid. Zodra de hoeveelheid vocht boven of onder een bepaalde waarde valt kun je een actie uitvoeren. Zo kun je de ventilator of airco aanzetten, je (Velux-)raam automatisch openen of andere apparaten inschakelen. Het was al mogelijk via de Eve-app en via Controller for HomeKit, maar vanaf straks is het dus ook direct mogelijk in de Woning-app.



Je kunt de luchtvochtigheid meten met sensoren die de luchtkwaliteit binnen in de gaten houden, zoals die van Eve. Ook hebben we laatst een TVOC-sensor van Aqara besproken die naast de temperatuur ook allerlei waarden voor het binnenklimaat kan meten.

De nieuwe functie is ontdekt door Dave Zatz en is nog niet officieel aangekondigd. Omdat het in de tweede beta van iOS 15.1 zit is er kans dat het nog wordt weggehaald, maar wij achten die kans niet zo klein. Apple voegt gaandeweg steeds meer functies en soorten apparaten toe aan HomeKit, waardoor het platform steeds breder inzetbaar is.