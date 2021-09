De officiële release van iOS 15 is inmiddels achter de rug, maar Apple is nog lang niet klaar. Er ontbreken nog een aantal functies en eventuele bugs die recent zijn ontdekt moeten ook nog worden opgelost. Met de beta van iOS 15.1 geeft Apple hiervoor alvast de aftrap. Er zullen naar verwachting meerdere beta’s volgen, zodat uiteindelijk iOS 15.1 zo foutvrij mogelijk kan worden gepresenteerd. Ontwikkelaars en publieke betatesters kunnen meedoen aan de iOS 15.1 beta en wij houden je op de hoogte van wat er nieuw is qua belangrijke nieuwe functies.



Nieuwste iOS 15.1 Beta

iOS 15.1 beta 1

21 september 2021 – De eerste beta van iOS 15.1 met buildnummer 19B5042h is zojuist verschenen. We duiken in de update om je zo snel mogelijk op de hoogte te houden van alle nieuwe functies.

Nieuwste iPadOS 15.1 Beta

iPadOS 15.1 beta 1

21 september 2021 – Ook voor de iPad heeft Apple de eerste beta van iPadOS 15.1 uitgebracht met buildnummer 19B5042h. De functies zijn ongeveer identiek aan iOS 15.1, dat we hierboven bespreken.

iOS 15.1 en iPadOS 15.1 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta downloaden via Apple’s ontwikkelaarswebsite. Daar vind je het juiste betaprofiel om op je iPhone te installeren. Doorgaans zijn er twee manieren voor het installeren van de update. Je kan het het juiste betaprofiel downloaden en de beta over-the-air te installeren of meteen overstappen als je het profiel al hebt. Een andere manier is door het zogenaamde Restore Image te downloaden en die vervolgens via de Finder op de Mac of iTunes op Windows op je iPhone zetten.

De publieke beta’s van iOS 15.1 en iPadOS 15.1 zijn binnenkort ook beschikbaar. Het installeren van de publieke beta van iOS vereist wel dat je het juiste betaprofiel hebt en bent aangemeld voor Apple’s betaprogramma.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 15.1 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 15.1-beta’s. We verwachten iOS 15.1 in oktober 2021.

iOS 15.1 Beta 1: 21 september 2021 (verschenen, buildnummer 19B5042h)

iOS 15.1 definitief: oktober 2021 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 15.1 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 15.1-beta’s. We verwachten iPadOS 15.1 ook in oktober 2021.

iPadOS 15.1 Beta 1: 21 september 2021 (verschenen, buildnummer 19B5042h)

iPadOS 15.1 definitief: oktober 2021 (verwacht)

Over iOS 15.1

iOS 15.1 is de eerste update sinds iOS 15 verscheen. We verwachten dat hierin vooral functies zitten die nog waren uitgesteld, aangevuld met wat bugfixes. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen. De komende tijd verwachten we dat Apple nog meer kleine verbeteringen toevoegt gedurende de betaperiode. Wil je meer weten wat er nieuw is in iOS 15, lees dan ons overzicht met de belangrijkste functies.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 15 beta’s, lees je in ons aparte artikel.