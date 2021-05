Google Nest krijgt Matter-support

Andersom geldt ook dat Android-gebruikers in de toekomst HomeKit-accessoires kunnen gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de smart home-producten van Eve, die nu nog uitsluitend met HomeKit werken. Matter is een smart home-protocol dat door Apple, Google en Amazon wordt gesteund en dat tot doel heeft om alles onderling compatibel te maken. Het kan verwarrend zijn om smart home-apparaten te kopen, omdat er zoveel standaarden en slimme assistenten zijn. De groep rondom Matter wil dit simpeler maken met één protocol, waarmee elk apparaat samenwerkt met elke assistent, op elk platform dat Matter ondersteunt. Eind 2021 moet het al zover zijn.



Google deed de aankondiging in een blogposting van Michele Turner, senior director voor Google Smart Home. “Alle Nest-schermen en -speakers, zoals de Nest Hub en de Nest Mini, zullen automatisch een update krijgen om Matter-apparaten aan te sturen”, aldus Google. Je kunt dan vanaf je Google Nest Hub je HomeKit -apparaten aansturen, zodra ze geschikt zijn voor Matter.

Maar… Google noemt niet alle Nest-producten

Google belooft ook dat het nieuwste instapmodel Nest Thermostat geschikt zal worden voor Matter. Helaas is er ook nog veel onduidelijkheid. Google zegt namelijk helemaal niets over veel andere Nest-producten, zoals de Nest Learning Thermostat, Nest Cam beveiligingscamera, Nest Protect rookmelder en Nest Hello deurbel. Het is onduidelijk of die ook een update krijgen. Wellicht moet je een vernieuwde versie van deze producten aanschaffen om Matter-support te krijgen.

De Nest Thermostat heeft nooit native support gehad voor HomeKit en andere smart home-standaarden, dus de komst van Matter is een goede ontwikkeling. Ook al is het voorlopig nog alleen het instapmodel, dat op de foto hieronder te zien is en in Nederland nog niet wordt verkocht.

Google gaat tevens een smart home directory maken, waarmee klanten gemakkelijker producten kunnen vinden die met de Google Assistent werken. Je kunt filteren welk product je wilt hebben en krijgt dan meteen te zien welke software en protocollen geschikt zijn. Daarnaast gaat Google ondersteuning bieden voor WebRTC voor de smart home-producten. Slimme deurbellen kunnen dan gebruik maken van een videoformaat voor lage bandbreedte om video te streamen zonder vertraging. Bedrijven zoals Arlo, Logitech, Netatmo en Wyze doen mee en zullen de komende weken hun deurbellen voorzien van WebRTC-support.

Nog geen officieel woord van Apple

We moeten nog wel wachten tot HomeKit is aangepast voor Matter, maar dat wordt in de loop van dit jaar verwacht als de eerste producten uitkomen. Apple is een van de initiatiefnemers, maar heeft nog geen concrete aankondigingen gedaan. Waarschijnlijk gebeurt dit begin juni, als er nieuwe features voor HomeKit worden aangekondigd tijdens WWDC. Apple zou in iOS 14 ondersteuning voor Matter kunnen inbouwen of zou het kunnen beperken tot iOS 15 en nieuwer.

De aankondiging rondom Android geeft een indruk hoe het straks ook bij iOS gaat werken. Google heeft bevestigd dat Android ingebouwde support voor Matter krijgt. Je kunt dan gemakkelijk nieuwe accessoires instellen en koppelen met je favoriete Android-apps, waarbij je maar een paar keer op het scherm moet tikken. Vervolgens heb je allerlei manieren tot je beschikking om te bedienen, zoals Android-apps die voor Matter geschikt zijn, de Google Assistent, de Google Home-app, Android Power Controls en geschikte Google-apparaten zoals de Nest Hub.

Matter zal ook naadloos samenwerken met Thread, zodat apparaten beter verbinding maken en sneller reageren. Thread-ondersteuning zit al in Nest Wifi, Nest Hub Max en de tweede generatie Nest Hub. Het zit bovendien in de HomePod mini en de vernieuwde Apple TV 4K. Deze apparaten worden verbindingspunten voor je smart home-netwerk. Zo staat alles probleemloos met elkaar in verbinding, ongeacht of het gebruik maakt van WiFi, Thread of ethernet.