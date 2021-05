iCulture Vandaag: dit was donderdag 20 mei 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 20 mei 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag dat de internationale media de eerste ervaringen met de vernieuwde Apple TV 4K online heeft gezet. De eerste reacties zijn (wel een beetje) volgens verwachting: vooral de nieuwe remote trekt de aandacht en voor de rest is er geen dringende reden om meteen te updaten. Ook kijken we naar de Belkin AirTag-hangers, die van plastic zijn gemaakt en een stuk goedkoper zijn dan die van Apple. Maar is goedkoop in dit geval een miskoop? Wij vinden van niet. Dat en meer in de nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

​

Deals

​

Tips en uitleg

​

Accessoires en devices

​