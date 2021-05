De WWDC is bij uitstek een softwarefeestje. Ontwikkelaars komen (virtueel) bij elkaar, terwijl Apple de nieuwste aankondigingen doet voor iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. Ook de WWDC van 2021 staat weer voor een groot deel in het teken van software, met verwachte aankondigingen voor iOS 15, watchOS 8 en meer. Maar dit jaar zou Apple ook zomaar nieuwe hardware aankondigen tijdens de WWDC.



‘Hardware tijdens WWDC’: wat gaat er komen?

Hoewel Apple tijdens het april 2021 event al de nodige nieuwe producten aangekondigd heeft (zoals de nieuwe Apple TV, iMac en iPad Pro), staat er nog genoeg op de planning voor de rest van het jaar. Meerdere bronnen speculeren dan ook dat Apple tijdens de WWDC dit jaar nieuwe hardware gaat aankondigen. In een niet zo cryptische tweet laat geruchtenlekker Jon Prosser bijvoorbeeld weten dat er ‘normaal gesproken geen hardware bij WWDC aangekondigd wordt’.

Er staan nog diverse hardwareaankondigingen op de planning. Wat je in ieder geval niet hoeft te verwachten, zijn de iPhone 13, Apple Watch Series 7 en iPad 2021. Die aankondigingen volgen altijd pas in september. De producten die je wel kan verwachten, zijn vermoedelijk de nieuwe MacBooks.

Nieuwe MacBook Pro grote kans

Deze week meldde een betrouwbare bron nog dat de release van de high-end MacBook Pro 2021 gepland staat voor deze zomer. Een aankondiging in juni tijdens de WWDC klinkt daarom erg logisch. Het gaat hier bovendien om high-end modellen, bedoeld voor professionals en ontwikkelaars: precies de doelgroep van de WWDC.

Er is nog een aantal andere producten die Apple in de planning heeft, zoals de nieuwe AirPods. Die verwachten we eerlijk gezegd niet tijdens de WWDC, want eerdere betrouwbare bronnen beweerden dat de AirPods 3 pas in het derde kwartaal aan de beurt is. Lees ook onze eerdere WWDC 2021 verwachtingen voor meer info over de conferentie.

Hardware bij WWDC de afgelopen jaren

De laatste keer dat Apple hardware aankondigde tijdens de WWDC, was in 2019 bij de aankondiging van de Mac Pro en het Pro Display XDR. In 2018 was er geen enkele productonthulling, maar in 2017 presenteerde Apple wel de iPad Pro 2017, nieuwe iMacs én de HomePod.