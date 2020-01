Lekker de beelden van je Nest-camera bekijken op de Apple TV lukt al maanden niet meer via een Google-account. Google is 'vergeten' de Nest-app voor de Apple TV te updaten, waardoor je alleen nog kunt inloggen met een ouder Nest-account. Maar veel gebruikers zijn al overgestapt en er is geen weg meer terug.

Nest-app voor Apple TV

Google wil dat alle Nest-gebruikers ooit overstappen naar een Google-account. Heel wat mensen hebben dat al gedaan, maar zij zitten nu met een probleem: ze kunnen niet meer inloggen in de Nest-app voor Apple TV. Het probleem werd maanden geleden al gemeld door gebruikers en is nog steeds niet opgelost. Ook op Android TV kun je niet meer inloggen bij de Nest-app.



De Nest-app is beschikbaar op de iPhone, iPad en Apple TV. Als je inlogt kun je toegang krijgen tot je producten en kun je bijvoorbeeld een live feed kijken van je Nest-camera. Dat is handig als je thuis even wilt zien of alles in je vakantiehuis veilig is.

Gebruikers met een Nest-account kregen al regelmatig herinneringen om hun account over te zetten naar Google. Wie dat gedaan heeft zit nu met een probleem.

Stekker uit Works with Nest

Overigens brengt het overzetten van je account van Nest naar Google een aantal gevolgen met zich mee, waar gebruikers niet enthousiast van worden. Bepaalde automatiseringen werken na de overstap niet meer. Deze gebruikers willen zo lang mogelijk blijven vasthouden aan hun Nest-account, onder andere vanwege het Works with Nest-programma waarmee apps en accessoires van derden kunnen samenwerken met je Nest-product.

Sinds mei 2019 is Google bezig om alle hardware onder de merknaam Google Nest te bundelen. Voorheen waren er de afzonderlijke merken Nest en Google Home. Het einddoel is dat iedereen straks ook nog maar één account nodig heeft, namelijk een Google-account. Dat zou het systeem volgens Google veiliger maken, omdat er voor Google-accounts allerlei beveiligingsfuncties zijn, zoals herkenning van verdacht gedrag en tweestapsverificatie.

‘Betere samenwerking’

De apparaten zouden op die manier ook beter moeten gaan samenwerken. Verder werkt Google samen met Amazon om te zorgen dat de Nest-skills voor Alexa ook weer beschikbaar komen. Er wordt gewerkt aan nog meer samenwerkingen, maar die zijn minder uitgebreid dan bij Works with Nest het geval was.

Op het forum van Google Nest zeggen medewerkers wel dat de klacht zal worden doorgegeven “aan het juiste team” en dat gebruikers supportsites en sociale media in de gaten moeten houden. Maar daarmee is het probleem maanden later nog steeds niet opgelost. Het aanmaken van een Nest-account is ook niet meer mogelijk.