iCulture Vandaag: dit was donderdag 16 januari 2020

Het duurt en het duurt! HomeKit voor IKEA’s slimme rolgordijnen is opnieuw uitgesteld. In de tussentijd kun je wel andere dingen doen, zoals een podcast luisteren op je Mac: zo doe je dat! Verder lijkt het erop dat de A14-chip in de iPhone 12 heel krachtig wordt. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

TripAdvisor: Hotels, vluchten (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 11.0+) - Vul nu makkelijker een recensie in voor restaurants.