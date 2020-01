Een analyse van A14-processor laat zien dat de chips misschien wel even snel worden als die in een MacBook Pro. Maar wat moet daarvoor gebeuren?

‘Apple stapt over naar 5mm proces voor A14-chip

De geruchten over de iPhone 12 vliegen ons om de oren, maar we hebben nu even niet te maken met een gerucht. Deze analyse door Jason Cross van MacWorld laat zien wat er moet gebeuren om de A14 zo krachtig als een 15-inch MacBook Pro te maken.



Dit jaar wordt misschien het eerste jaar dat Apple 5 nanometer-chips gaat produceren. De iPhone heeft nu een paar jaar al een 7 nanometer-chip. Hoe ongelooflijk klein een verschil van 2 nanometer ook mag klinken; het betekent veel. Hoe kleiner een chip, hoe efficiënter hij kan werken. Dit zou betekenen dat de A14-chip van de iPhone 12 al een stuk sneller kan zijn alleen al door het productieproces.



De huidige A13-chip heeft een oppervlakte van 100 vierkante millimeter en bevat 8,5 miljard transistors.

Volgens chipmaker TSMC zouden er op een 5 nanometer-chip zo’n 15 miljard transistors passen. Hoe meer transistors, des te meer rekenkracht biedt de processor. Jason Cross verwacht dat Apple dit proces overneemt op een kleinere chip met een oppervlakte van 85 vierkante millimeter. Daarmee zou de A14-chip zo’n 12,5 miljard transistors hebben. Dat is 4 miljard meer dan de huidige A13-processor in de iPhone 11.

Bekijk ook Apple A13 Bionic: dit is bijzonder aan de iPhone 11 processor Al jaren zijn de chips in iPhones en iPads van eigen makelij. Voor de iPhone 11 (Pro Max) heeft Apple de A13 Bionic ontwikkeld. Dit is de snelste en energiezuinigste chip die Apple ooit gemaakt heeft.

A14 chip net zo krachtig als 15-inch MacBook Pro

Een veelgebruikte methode om de kracht van processors te meten is via Geekbench. Dit is een methode waarin allerlei processen (kort) worden uitgevoerd. De prestaties worden bij elkaar opgeteld. Hoe hoger het eindgetal, hoe krachtiger de processor. De toenames in deze score zijn de afgelopen jaren vrij consistent bij de A-series chips van Apple. De A14 zou echter een grotere sprong maken dan verwacht.

Volgens de trends zal de A14 een score van ongeveer 4500 moeten krijgen op multi-core. Cross denkt echter dat het eerder rond de 5000 zal liggen. Dat denkt hij met een reden. Door het nieuwe 5mm-proces zou Apple een derde grote kern kunnen toevoegen aan de chip. In de basis geldt dat meer kernen een processor krachtiger maken.

Als het echt zo is dat de A14 een multi-core score van rond de 5000 krijgt is dat groot nieuws. Dat betekent volgens Cross dat die kleine chip ongeveer evenveel rekenkracht biedt als een 15-inch MacBook Pro.

Eerder deze week kwamen geruchten naar buiten over 6GB RAM in de 2020 iPhones. Gecombineerd met een A14-chip die écht zo krachtig is wordt de iPhone dit jaar een waar snelheidsmonster. Of dat echt gaat gebeuren moeten we natuurlijk afwachten, maar Apple staat steevast bovenaan de ranglijsten als het op rekenkracht aankomt.

Bekijk ook Analisten verwachten 6GB RAM in iPhones van 2020 Volgens de analisten van UBS gaat Apple in 2020 vier nieuwe iPhones uitbrengen. Daarbij wordt voor het eerst de sprong gemaakt naar 6GB RAM.

Je kunt de hele analyse lezen bij MacWorld. Een aanrader voor chipfanaten!