Google weet dat Incognito niet privé is, maar weet het publiek dat ook?

Zoek jij medische symptomen ook altijd op in de Incognito Mode van Google, zodat je later geen reclames over aambeien en oorsmeer te zien krijgt? Gebruikers denken dat de Incognito Mode van Google Chrome voorkomt dat tracking, geolocatie en interesses voor advertenties worden vastgelegd, zo laat een onderzoek zien. Maar dat is niet zo. De Incognito Mode zorgt er alleen voor dat het internetgedrag van de gebruiker niet in de browsergeschiedenis op de computer wordt opgeslagen. Dit voorkomt dat een huisgenoot die toevallig even jouw iPhone of Mac gebruikt, kan zien dat jij iets hebt opgezocht. Veel verder gaat de bescherming niet. Google-engineers zijn zich ervan bewust dat mensen zich veilig wanen, terwijl dat helemaal niet zo is. Het is daarom des te opmerkelijker dat het privacybewuste Apple nog steeds Google als standaard zoekmachine aanbiedt.



Apple’s privacybaas Jane Horvath legde vorig jaar uit waarom Google de standaard zoekmachine op de iPhone is, maar haar antwoord was vooral ontwijkend. Horvath wekte de indruk dat Apple er niet omheen kan, omdat Google nu eenmaal de meest populaire zoekmachine is. Maar dat is niet de werkelijke reden. Apple biedt als alternatieven ook DuckDuckGo (privacyvriendelijk) en Ecosia (milieuvriendelijk) aan en is machtig genoeg om te besluiten dat één van hen voortaan de standaard zoekmachine op de iPhone is. De werkelijke reden is geld: Apple verdient jaarlijks rond de $9 miljard aan de deal met Google en het is daarmee een belangrijke inkomstenbron voor Apple’s dienstensector.



Ook bij YouTube heb je een Incognito Mode.

Dit kun je zelf doen

De oplossing om jezelf beter te beschermen is dan ook eenvoudig: kies zelf voor een privacyvriendelijke zoekmachine, als Apple het niet doet. Je kunt gemakkelijk de standaard zoekmachine wijzigen op je iPhone en je andere apparaten. Een andere oplossing is om de privémodus in Safari te gebruiken en de cookies van Google af te wijzen, mits je geen Google-apps op je toestel hebt geïnstalleerd, niet met je Google-account inlogt en geen toestemmingen geeft. Je hebt dan iets meer zekerheid dat jouw zoektocht naar je medische probleem voor jezelf blijft. De niet-veilige Incognito Mode geldt overigens ook voor andere Google-diensten, zoals YouTube’s Incognito-functie en de Google Maps Incognito Mode.

Eigen zoekmachine van Apple: komt ‘ie er ooit?

Er waren nog niet zo lang geleden opnieuw aanwijzingen dat Apple een eigen zoekmachine aan het ontwikkelen is, die meer privacy moet bieden. Zoiets neemt tijd in beslag, dus het kan wel even duren voordat we hier de eerste resultaten van gaan zien. En Apple zou dan ook de miljardeninkomsten van Google mislopen. Wat de rechtszaak tegen Google betreft: de klagers vinden dat het bedrijf niet transparant genoeg is over de werking van de Incognito Mode. Ze verwijzen daarbij naar een intern voorstel om duidelijk te maken dat de Incognito Mode je niet beschermt tegen Google maar alleen tegen andere mensen die hetzelfde apparaat gebruiken. Dat zal niet vaak gebeuren: mensen geven zelden hun iPhone of Mac uit handen omdat een huisgenoot even iets moet opzoeken. Afgelopen week vond in de VS een hoorzitting in de rechtszaak tegen Google plaats en de rechter gaat nu beslissen of er een massaclaim mag volgen.