Wil je geen geschiedenis van plekken waar je geweest bent opgeslagen hebben in je Google-account? Dan kun je de Google Maps incognitomodus inschakelen. Net als in de Chrome-browser zal er geen profielinformatie voor je worden opgebouwd als je het 'anoniem' gebruikt.

Google Maps incognitomodus

Veel iPhone-gebruikers maken vanwege privacy zo min mogelijk gebruik van Google-diensten. Maar je komt er niet altijd onderuit. Bovendien hebben apps als Google Maps ook vele voordelen. Zo heeft Google Maps vaak betere informatie over locaties en interessante plekken dan bijvoorbeeld Apple Kaarten. Als je toch Google Maps wil gebruiken, maar iets meer privacy in je gebruik wil, kun je de incognitomodus van Google Maps gebruiken.

Echt anoniem is de incognitomodus niet, omdat Google nog steeds kan zien wat je aan het doen bent. Maar er wordt in ieder geval geen logboek van aangemaakt, dat je later weer moet wissen. Google is zich de afgelopen jaren steeds meer op het thema privacy gaan richten en deze functie is er één van. Schakel je de incognitomodus van Google Maps aan, dan zal Google de informatie niet in je Google-account opslaan.

Google Maps incognito inschakelen

Zo schakel je incognito in:

Open de Google Maps-app. Tik op je profielplaatje rechtsboven. Tik op Incognitomodus aanzetten. Bevestig je keuze.

Zodra Incognitomodus actief is zal je accountfoto veranderen in een incognito-icoon. Je krijgt nu geen persoonlijke aanbevelingen meer voor restaurants en andere plekken die je mogelijk interessant vindt. Je herkent de incognitomodus aan het zwarte locatiestipje (in plaats van blauw) en de zwarte balk bovenaan de app.

Verschil Google Maps in incognito

Met de incognitomodus ingeschakeld, kun je naar locaties zoeken en ernaar navigeren. De app weet dus ook nog steeds je locatie, omdat dat nou eenmaal een belangrijke functie is van Google Maps. Daarnaast kun je zoeken naar interessante locaties (denk aan winkels, restaurants, musea en meer) en daar alle bijbehorende informatie van bekijken. De incognitomodus zorgt daarom voornamelijk voor het volgende:

Je browser- of zoekgeschiedenis wordt niet meer in je account opgeslagen.

Je ontvangt geen meldingen meer.

Je locatiegeschiedenis of gedeelde locatie wordt niet meer bijgewerkt.

Je activiteiten worden niet meer gebruikt om Google Maps te personaliseren.

Google waarschuwt zelf dat je activiteiten in de incognitomodus wel nog steeds gebruikt of opgeslagen kunnen worden door de internetprovider, andere apps en Google-diensten. Ook de functies voor gesproken zoekopdrachten kunnen nog steeds gebruikmaken van je activiteiten. Daarom is de incognitomodus van Google Maps niet waterdicht en niet de beste manier om ervoor te zorgen dat Google geen informatie krijgt. Je kunt ook altijd nog Google Maps uitgelogd gebruiken, al worden er dan wel meer gegevens gebruikt.

Door de incognitomodus, zijn een aantal functies van Google Maps niet beschikbaar. Het gaat om deze functies die niet werken zolang de incognitomodus actief is:

Woon-werkverkeer

Volgend

Locatiegeschiedenis

Locatie delen

Meldingen en berichten

Zoekgeschiedenis

Suggesties voor zoekopdrachten

Google Maps-bijdragen

Offline kaarten

Jouw plaatsen

Media-integratie

Andere diensten van Google die een soortgelijke modus hebben, zijn YouTube in incognito en de incognitomodus van Google Chrome. We hebben aparte tips over hoe dit bij deze apps werkt.

