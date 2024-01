Google heeft een iOS-simulator en Android-emulator toegevoegd aan de cloudgebaseerde omgeving Project IDX. Hiermee kun je als ontwikkelaar kijken hoe je apps eruit zien op de genoemde platformen. De nieuwe functies zijn toegevoegd op basis van feedback van testers. Project IDX is een zogenaamde integrated development environment (IDE). Hiermee kun je in een preview zien hoe de app of website die ze bouwen eruit komt te zien op verschillende platformen. Het voordeel is dat je niet meer hoeft te wisselen tussen verschillende apps en ook niet zelf over alle hardware hoeft te beschikken, zoals een speciale iPhone voor testdoeleinden.

Google Project IDX met iPhone-simulator

Google gebruikt Project IDX al intern om allerlei apps te testen. Bij webapps kan de simulator bijvoorbeeld laten zien hoe het er in de Safari- en Chrome-browser uit komt te zien. Daarnaast komen er allerlei templates voor programmeertalen en frameworks bij, namelijk Astro, Go, Python, Qwik, Lit, Preact, Solid.js en Node.js.

Een iPhone-app in Google Project IDX

IDX bestaat nu een halfjaar en werkt volledig in de browser. Om het programmeren gemakkelijker te maken heeft Google een codegenerator toegevoegd, genaamd Codey. Deze bevindt zich echter in een gesloten betafase en is alleen op uitnodiging te gebruiken, of wanneer je wordt toegelaten via een wachtlijst. Het gehele Project IDX bevindt zich overigens ook nog in een experimentele fase, dus Google houdt nog wel een slag om de arm of je app er uiteindelijk écht zo zal uitzien als de emulator laat zien. Mocht je zelf iets moois met IDX hebben ontwikkeld, dan kun je dat op sociale media taggen met #ProjectIDX om het vindbaar te maken voor anderen.