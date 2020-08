In iOS 14 is Spotlight, de zoekfunctie op je iPhone en iPad, helemaal vernieuwd. Daarbij ligt steeds minder de focus op zoeken via het web. Betekent dit dat Apple met een eigen zoekmachine komt? Volgens een SEO-expert zou dit zomaar kunnen gebeuren.

Google betaalt Apple al jarenlang om de standaard zoekmachine op de iPhone te zijn. Zodra je een zoekterm invoert in Safari, krijg je automatisch de resultaten in Google te zien. Ook in Spotlight gebruikt Apple nog altijd Google om mee te zoeken op het web. Maar de laatste jaren zien we steeds minder van de zoekgigant terug, met de nieuwste stappen die Apple zet met Spotlight in iOS 14. Voor SEO-expert Jon Henshaw genoeg redenen om te vermoeden dat Apple met een eigen zoekmachine komt.



‘Apple ontwikkelt eigen zoekmachine’

In september 2018 bleek dat Google $9 miljard betaalt om de standaard zoekmachine op iPhones te zijn. Dat levert Google veel internetverkeer op en Apple een berg geld. Maar je kunt je afvragen of Apple dat geld wel nodig heeft, nu Apple meer dan 2 biljoen dollar waard is. Bovendien bleek deze zomer dat er in het Verenigd Koninkrijk onderzoek gedaan wordt naar het feit dat Google als standaardbrowser ingesteld is, omdat kleinere partijen daardoor minder kans zouden hebben. Volgens Jon Henshaw is dit daarom een van de redenen waarom Apple een eigen zoekmachine wil.

Maar er zijn ook meer concrete aanwijzingen. Zo heeft Apple diverse vacatures voor search engineers open staan. Hoewel veel van deze vacatures ook betrekking hebben op specifieke apps, zoals Apple Kaarten, kan Apple de expertise van deze engineers ook op andere plekken gebruiken. Bij Spotlight zien we dat zoekresultaten steeds vaker direct naar websites gaan, zonder dat Google daarbij aan te pas komt. De Siri Suggesties zijn steeds slimmer en brengen je vaker naar de juiste website.

Een andere aanwijzing die de expert ontdekt heeft, is dat er steeds meer activiteiten zijn omtrent Applebot. Applebot is een tool die webpagina’s indexeert en zorgt voor de resultaten in Spotlight en Siri-suggesties. Volgens de expert zijn de toevoegingen van de laatste versie van juli 2020 gelijk met de middelen die Google levert aan webmasters en SEO-experts. Bij zijn eigen website ziet hij dat de Applebot steeds regelmatiger de pagina’s indexeert. Tot voor kort was dat niet op deze regelmatige basis het geval.

Komt er echt een Apple-zoekmachine?

Al deze aanwijzingen zouden er inderdaad op kunnen duiden dat Apple op den duur met een eigen zoekmachine komt. Apple biedt steeds meer diensten uit eigen huis. Waar bij de beginjaren van de iPhone veel diensten standaard geleverd werden door derden (denk aan Google Maps), biedt Apple steeds vaker zelf bepaalde diensten aan. Apple Maps is daar een goed voorbeeld van. Bovendien gaat Apple in iOS 14 in Apple Kaarten een eigen beoordelingssysteem introduceren, in plaats van gebruik te maken van diensten als Yelp en TripAdvisor. Een ander scenario is dat de vele activiteiten van Apple op dit gebied slechts bedoeld zijn om Spotlight en de Siri-suggesties te verbeteren.

Apple betrekt iPhone-gebruikers met een eigen zoekmachine nog veel meer in het eigen ecosysteem. Als je nu via je iPhone iets zoekt met Google en daar ingelogd bent, wordt dit opgeslagen in je Google-account. Bovendien kan Apple met een eigen zoekmachine ook hun eigen diensten meer onder de aandacht brengen, zoals Apple Arcade en Apple TV+. Maar Apple moet daarbij wel oppassen. Apple ligt nu onder een vergrootglas bij allerlei instanties, omdat ze hun machtspositie mogelijk misbruiken. Met een eigen zoekmachine die eigen diensten voortrekt, ligt het gevaar op de loer.

Een voordeel van Apple’s eigen zoekmachine is dat privacy mogelijk voorop staat. Apple regelt veel gegevens lokaal, zonder dat dit aan jouw account gekoppeld wordt. Dit levert vaak ook mindere resultaten op, zoals bijvoorbeeld bij Siri het geval is. Lees ook de volledige blog van Jon Henshaw.

Zou jij Google inruilen voor een eigen zoekmachine van Apple?