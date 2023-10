Eerder werd nog gedacht dat Apple zo’n 10 miljard dollar per jaar ontving van Google om de standaard zoekmachine te zijn. Maar een rapport van financieel analist Bernstein maakt duidelijk dat het twee keer zoveel is. Apple zou tussen de 18 en 20 miljard dollar per jaar van Google ontvangen en dat is goed voor 14% tot 16% van de winst. Bernstein heeft nu in een notitie aan investeerders uitgebracht, waarin wordt berekend wat de gevolgen zijn als deze lucratieve inkomstenbron voor Apple wegvalt.

Antitrustzaak tegen Google

Apple’s miljarden lopen gevaar door een antitrustzaak van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Daarin wordt gesteld dat de afspraken tussen Apple en Google illegaal zijn, omdat het andere zoekmachines onmogelijk wordt gemaakt om op gelijke voet te concurreren. Het Ministerie van Justitie meent dat Google de deal vooral heeft gesloten om te voorkomen dat Apple een eigen zoekmachine ontwikkelt. Dit zou een bedreiging vormen voor Google’s dominantie op zoekgebied. Maar die dominantie is nu juist inzet van de zaak, want andere zoekmachines krijgen daardoor geen kans. De deal met Google is bovendien problematisch omdat het bedrijf minder streng omgaat met privacy. Apple’s privacybaas Jane Horvath vindt dat echter geen probleem en ontweek het antwoord tijdens een privacyconferentie. Ze vindt het kwalijk als mensen informatie delen in ruil voor gratis diensten en vraagt zich af of we daar wel mee moeten doorgaan. Maar dat is nou juist het verdienmodel van Google, waar Apple van meeprofiteert.

Google betaalt miljarden aan Apple

Het gaat om enorme bedragen. Volgens de analisten van Bernstein betaalt Google 22% van de totale advertentie-inkomsten uit aan zogenaamde traffic acquisition costs (TAC). Ze schatten dat Apple hier ongeveer 40% van krijgt. Dit blijkt uit cijfers die in openbare documenten van Apple te achterhalen zijn, aangevuld met schattingen van Google’s kosten voor het werven van verkeer. Het Amerikaanse ministerie ging er eerder vanuit dat Apple ongeveer $10 miljard ontvangt uit de afspraken met Google, maar dat blijkt veel meer te zijn.

De federale rechtbanken kunnen een einde maken de deal tussen Apple en Google. Apple zou dan in theorie kunnen samenwerken met een andere zoekmachine. Zo waren er geruchten over een mogelijke deal tussen Apple en DuckDuckGo om de standaard privézoekmachine te worden op de iPhone. De kans is echter klein dat DuckDuckGo bereid is om hier $20 miljard per jaar vergoeding voor te betalen. Een waarschijnlijker scenario is dat Apple een keuzescherm aanbiedt bij de ingebruikname van je nieuwe toestel. Verder gaat Bernstein er vanuit dat Apple ook in de toekomst zal proberen om een percentage van de advertentie-inkomsten uit zoekopdrachten binnen te halen. Het zou dan gaan om een percentage van 25% tot 30%.

Als Apple geen deal meer met Google heeft staat de deur op een kier voor een eigen zoekmachine van Apple. Daar gaan al jarenlang geruchten over, maar Apple lijkt het niet van plan. Wel zou Microsoft plannen hebben gehad om de eigen zoekmachine Bing aan Apple te verkopen. Die deal ging niet door. Als het wel was gebeurd, had Apple de Google-zoekmachine kunnen vervangen door Bing.

De kans is groot dat Google de zaak verliest, waardoor Apple een belangrijke inkomstenbron misloopt. Een uitspraak wordt echter niet eerder dan volgend jaar verwacht. Ook kunnen er nog meerdere rondes volgen waarbij Google of Apple in beroep gaan. Belangrijk is echter dat Google in deze zaak terechtstaat en niet Apple.

Google is de standaardzoekmachine op iPhones en iPads

Wanneer je een zoekopdracht uitvoert in de zoekbalk van Safari, dan wordt de standaard zoekmachine gebruikt. Dit is altijd Google, tenzij je het handmatig hebt gewijzigd. De zoekopdrachten op de iPhone leveren Google veel geld op, door relevante advertenties naast de zoekopdrachten te tonen. Apple krijgt een deel van deze reclame-inkomsten. Als je wil kun je de standaard zoekmachine wijzigen naar Bing, DuckDuckGo of een andere zoekaanbieder.