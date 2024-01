Fabrikant Masimo heeft de Freedom smartwatch aangekondigd. Als de naam Masimo je bekend in de oren klinkt, dan kan dat kloppen: dit bedrijf zorgde ervoor dat er momenteel een verkoopverbod voor de Apple Watch geldt in de Verenigde Staten.

Masimo is een bedrijf dat medische technologie maakt. Nu maken ze een uitstapje naar de consumentenmarkt met de aankondiging van de Freedom Smartwatch en de Freedom Band. En dat is misschien niet helemaal toevallig: het bedrijf is verwikkeld in een juridisch geschil met Apple over patenten. Door zelf een smartwatch en smartband uit te brengen, denkt Masimo extra sterk te kunnen staan. Er is immers een concreet product dat concurrentie ondervindt van de Apple Watch, waarin dezelfde technologie wordt gebruikt.

Het conflict draait om de bloedzuurstofmetingen in de Apple Watch, waarop Masimo patent zegt te hebben. Masimo won het conflict en als gevolg daarvan geldt er nu een verkoopverbod voor Apple Watch-modellen in de VS. Apple heeft de verkoop van de Apple Watch inmiddels weer hervat ,maar zonder de bloedzuurstoffunctie. Deze is softwarematig uitgeschakeld op nieuw verkochte modelnummers en zou in de toekomst weer op afstand kunnen worden ingeschakeld.

Bekijk ook Verkoopverbod Apple Watch in de VS: einde lijkt nog niet in zicht Apple stopt deze week met de verkoop van de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 in de VS. Dit is het gevolg van een langlopend conflict over patenten tussen Apple en het medische techbedrijf Masimo.

Masimo Freedom Smart Health Watch

Maar wat stelt Masimo daar zelf tegenover? De Masimo Freedom Smart Health Watch is in ieder geval geen budgethorloge: hij gaat rond de $999 kosten en wie er eentje wil hebben moet bij het reserveren alvast een aanbetaling van $100 doen. Het uurwerk valt op door zijn ronde display, een navigatie-touchbar en een selectieknop. Masimo lijkt zich qua design duidelijk te willen onderscheiden van Apple. Het horloge meet uiteraard het zuurstofgehalte in het bloed (daar was het hele conflict immers om begonnen), maar ook het hydratatieniveau, de ademhalingsfrequentie, polsslagvariabiliteit, polsslag, aantal stappen en slaap. Daarnaast zit er valdetectie op en een privacymodus om bepaalde gegevens te delen.

Links de Masimo Freedom smartwatch, rechts de smartband zonder schermpje.

Masimo Freedom Band

De Masimo Freedom Band is een simpeler alternatief voor de smartwatch. Deze maakt gebruik van dezelfde sensoren en bevat dan ook veelal dezelfde functies, maar heeft geen scherm. Prototypes van beide apparaten waren te zien op CES 2024. Masimo benadrukt vooral de nauwkeurigheid van de metingen en beweert dat bijvoorbeeld de bloedzuurstofmeting superieur is aan die van de concurrentie. Het houdt rekening met factoren zoals huidpigmentatie, beweging en bloedstroom.

Exacte details volgen nog en de FDA-goedkeuring moet ook nog worden geregeld. Masimo bracht eerder al de Masimo W1 Sport uit, een gezondheidshorloge dat in veel mindere mate op consumenten was gericht.