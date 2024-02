Google staat erom bekend dat diensten regelmatig van naam wisselen of helemaal verdwijnen (Allo? Duo? Hangouts? Meetup?). Ook bij de AI-diensten staan er veranderingen op stapel. De Google Bard-chatbot zal voortaan Gemini heten en de Duet AI-functies in Google Workspace worden ook voortaan samengevoegd onder de naam Gemini. Daarnaast is Gemini Ultra 1.0 vrijgegeven, de grootste en meest krachtige versie van Google’s large language model (LLM). De naamswijziging van Google Bard naar Google Gemini was eerder al uitgelekt in documentatie. Wat gaat Apple daar tegenoverzetten tijdens WWDC?

Google Gemini vervangt ook Google Assistent

Vooral Android-gebruikers zullen iets merken van de naamswijziging. Zij krgen een nieuwe Android-app waarmee je Gemini kunt instellen als standaardassistent. Als je ‘Hey Google’ zegt zal niet langer de Google Assistent in actie komen, maar Google Gemini. Google Assistent verdwijnt niet helemaal, maar krijgt minder prioriteit. Google denkt dat Gemini de toekomst is en de Assistent gaande weg helemaal zal vervangen.

Google Gemini in het Nederlands.

Google Gemini voor iPhone-gebruikers

Op de iPhone zul je er minder van merken. Google kondigde vorig jaar een Google Assistent met Bard voor iOS aan, die je via de Google-app kunt gebruiken. Een aparte Gemini-app voor iOS komt er niet en het is ook niet mogelijk om op de iPhone voortaan Siri te vervangen door Gemini. Wel kun je in de toekomst met een schakelaar aangeven dat je Google Zoeken voortaan door Gemini wil laten overnemen. Zoeken is al jarenlang belangrijkste dienst van Google en daar gaat Gemini een belangrijke rol in spelen. Als je toestemming geeft kan de AI-assistent in je Gmail en Docs graven en op die manier suggesties geven die beter aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

Gemini Ultra (of toch Advanced?)

Bij al deze situaties gebruik je de standaardversie van Gemini, genaamd Gemini Pro. Wil je de krachtige versie Gemini Ultra proberen, dan moet je je daarvoor aanmelden en een abonnement van $20 per maand afsluiten. Om het extra verwarrend te maken heeft dit abonnement weer een heel andere naam gekregen, namelijk Google One AI Premium, terwijl op de Nederlandse abonnementspagina weer wordt gesproken over Gemini Advanced. We vermoeden dat hiermee allemaal hetzelfde wordt bedoeld, maar dat de verschillende landenteams van Google nog niet helemaal op één lijn zitten qua naamgeving.

Je krijgt bij Gemini Ultra high-end functies voor beeld, geluid, tekst en video. Gemini Ultra kan langere gesprekken voeren, houdt meer rekening met context en kan complexere taken uitvoeren zoals programmeren en logisch redeneren.

Welke AI-functies gaat Apple er tegenover zetten?

Ook bij Apple wordt in 2024 volop ingezet op AI-functies en daar gaan we tijdens WWDC 2024 hopelijk meer van horen. Een assistent die lokale toegang heeft tot je documenten, mail en andere vertrouwelijke content en geen data verzamelt, klinkt als iets waar Apple-gebruikers wel oren naar zullen hebben. Apple zou de afgelopen tijd wel 32 startups op het gebied van AI hebben overgenomen, meer dan andere techbedrijven. Google zit met 21 overnames op enige afstand, terwijl Meta met 18 overnames en Microsoft met 17 overnames ook druk bezig zijn. Wat echter opvalt bij Apple is dat ze vooral jonge startups overnemen en daarbij meer gericht lijken te zijn op nieuwere innovaties, in plaats van gevestigde technologie. Een mogelijk struikelblok is dat Siri als ‘slimme’ assistent nog te maken heeft met een imagoprobleem, dat met écht slimme AI-functies wellicht nog op te poetsen is. Maar de lat ligt hoog, als je bedenkt wat bedrijven zoals OpenAI en Microsoft al gedaan hebben.