Deze week werd de CPDP data protection conference van de EU gehouden en daar spraken ook Tim Cook en Apple’s privacybaas Jane Horvath over privacy. Tijdens een roundtable kreeg de privacybaas van Apple de vraag waarom Google de standaard zoekmachine is op de iPhone en iPad. Haar antwoord was vooral ontwijkend.



Waarom Google de standaard zoekmachine op iPhone is

Tijdens de roundtable sprak Jane Horvath over het ‘offer’ dat we geven door persoonlijke informatie te delen in ruil voor gratis diensten. Zij zegt dat we “echt op een keerpunt zijn” en ze vraagt zich tegelijkertijd af “of we door moeten gaan met de norm waarbij we onbeperkt persoonlijke gegevens afstaan om gratis diensten te kunnen gebruiken”. Volgens Apple is dit een “vals dilemma”.

De situatie waarbij je persoonlijke gegevens inlevert voor het gebruik van gratis diensten, is een perfecte omschrijving van het gebruik van de Google-zoekmachine. Ze werd tijdens de roundtable dan ook gevraagd waarom Google nog als standaard zoekmachine ingesteld is op iPhone en iPad. Apple is namelijk tegen het gebruik van persoonlijke gegevens in ruil voor gratis diensten. Waarom kiest Apple er niet voor om DuckDuckGo als standaard in te stellen?

Bekijk ook Andere zoekmachine op de iPhone instellen in Safari en Chrome In Safari op de iPhone kun je de standaard zoekmachine Google vervangen door een andere aanbieder, namelijk Microsoft Bing, Yahoo of DuckDuckGo. Maar er zijn ook nog andere manieren om te zoeken zonder Google. Daarnaast kun je in Chrome voor iOS een andere zoekmachine kiezen.

“Google is momenteel de meest populaire zoekmachine. We ondersteunen Google, maar we hebben ook ingebouwde ondersteuning voor DuckDuckGo en, recentelijk, Ecosia”, zo legt zij uit. Ze verwijst daarmee naar de milieu- en privacyvriendelijke zoekmachine die in iOS 14.3 toegevoegd is. Haar antwoord is op zijn zachtst gezegd nogal ontwijkend. Niet alleen blijft Google populair juist doordat het de standaard zoekmachine op de iPhones en iPads is. Ook vertelt ze niet dat Google Apple jaarlijks een flink bedrag betaalt om de standaard zoekmachine te zijn.

Het bedrag dat op Apple’s rekening jaarlijks vanuit Google bijgeschreven wordt, zou liggen tussen de $8 en $12 miljard. In 2018 zou het gaan om een bedrag van $9 miljard en is daardoor een belangrijke inkomstenbron in Apple’s dienstensector.