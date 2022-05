Volgens een betrouwbare bron werkt Apple aan een 'goedkopere' Apple TV. Maar hoe kan Apple de Apple TV goedkoper maken? Welke functies zouden dan geschrapt worden en welke mogen echt niet ontbreken? Dit is wat we willen zien in een goedkopere Apple TV.

Goedkopere Apple TV: wat er wel en niet in moet zitten

Wie had dat gedacht: zo is er jarenlang geen nieuwe versie van de Apple TV en zo krijgen we mogelijk in nog geen twee jaar tijd twee verschillende modellen. Apple bracht na 3,5 jaar vorig jaar april de Apple TV 4K 2021 uit en volgens Ming-Chi Kuo staat er voor later in 2022 een goedkopere Apple TV op de planning. De analist spreekt over een Apple TV die ‘de kostenstructuur verbetert’ en ‘het gat met de concurrenten dicht’. Dat lijken omslachtige woorden voor een goedkopere Apple TV. De analist geeft niet aan wat er dan anders is aan dit model, maar daar hebben wij wel onze ideeën bij.



Allereerst willen we benadrukken dat het vooralsnog gaat om een gerucht. Het is nog lang niet zeker dat zo’n goedkopere Apple TV er daadwerkelijk komt, laat staan voor welke prijs Apple deze wil verkopen. Ook weten we dus nog niet hoe deze Apple TV eruit gaat zien en hoe hij gaat heten. Apple TV mini? Na de HomePod mini lijkt dat helemaal geen gekke gedachte.

#1 Leveren zonder afstandsbediening

Als je nu een Apple TV gaat kopen, krijg je niet alleen het zwarte kastje maar ook een geavanceerde afstandsbediening. Hoewel wij erg enthousiast zijn over de Siri Remote, heb je deze niet per se nodig. Sterker nog, alle functies van de afstandsbediening vind je ook in de virtuele versie op je iPhone en iPad. Je kan zelfs je Apple Watch gebruiken om de Apple TV te bedienen. Door de afstandsbediening achterwege te laten, kan Apple een flink goedkopere Apple TV op de markt brengen (waarschijnlijk meerdere tientjes goedkoper). De gewone Chromecast wordt immers ook niet geleverd met een afstandsbediening. Wil je toch een losse Siri Remote, dan zou je die er later alsnog bij kunnen kopen.

#2 Geen Ethernet-poort meer

Je kan de huidige Apple TV op twee manieren verbinden: via wifi of ethernet. Wifi zal voor de meeste mensen de meest voor de hand liggende optie zijn en dat is voor het streamen van films en series ook meer dan prima. Een bekabelde verbinding is vaak wat betrouwbaarder als het gaat om online games, maar wie speelt er nou hardcore games op een Apple TV? De noodzaak voor een Ethernet-poort is daardoor een stuk kleiner dan bij bijvoorbeeld een desktop Mac. Apple’s iMac en MacBooks hebben immers ook geen Ethernet meer. En de vergelijkbare HomePod mini, die ook alleen maar voor streaming gebruikt wordt, heeft ook geen Ethernet aan boord. Het zal qua kostenbesparing geen enorme zoden aan de dijk zetten, maar het is wel een manier hoe Apple de prijs iets kan drukken.

Apple zou er zelfs voor kunnen kiezen om een veel kleinere Chromecast-achtige hdmi-stick te maken. Als de Ethernet-poort toch achterwege blijft, biedt dit voor Apple kansen om een veel kleinere versie te maken. De naam Apple TV mini zoals we die eerder in dit artikel al opperden, zou daarmee ineens heel logisch zijn.

#3 De volledige tvOS-ervaring (bijna)

Wat de Apple TV zo sterk maakt ten opzichte van de concurrent, is tvOS. Het besturingssysteem van de Apple TV is één van de redenen waarom je voor Apple’s mediaspeler zou kiezen. Het werkt intuïtief, snel en uitstekend samen met je andere Apple-apparaten zoals je iPhone, iPad, HomePod mini en AirPods. Met exclusieve functies zoals SharePlay, Siri en apps als Foto’s en Podcasts, heb je een prima alles-in-één-mediaspeler. Als Apple inderdaad een goedkopere Apple TV uit gaat brengen, hopen we dat al deze functies ook in dit model zitten. Door de lagere prijs is het een stuk aantrekkelijker om binnen het tvOS- en Apple-ecosysteem te zitten.

Vaak vragen mensen zich af wat nou het verschil is tussen een Apple TV of een televisie met AirPlay en TV-app. “Mijn televisie heeft toch ook een ingebouwde Apple TV?”, is wat je dan vaak hoort. Dat ligt toch een stuk genuanceerder en er zijn nog steeds allerlei redenen om voor een Apple TV te kiezen. Die belangrijkste redenen zouden voor een goedkopere Apple TV behouden moeten blijven.

#4 Geen Apple Arcade

Apple zou voor de goedkopere Apple TV kunnen kiezen om een paar functies te schrappen. Op die manier blijft het aantrekkelijk om de duurdere Apple TV 4K te kopen, zonder dat je kopers van de goedkopere versie tekort doet. Een optie die wat ons betreft geschrapt zou kunnen worden, is de mogelijkheid tot Apple Arcade-games. Apple zou de goedkopere Apple TV puur in de markt kunnen zetten als een apparaat voor het streamen van media, zoals films, series, muziek en podcasts. Dan kan er bovendien een iets oudere chip in, omdat je die rekenkracht toch niet nodig hebt voor Apple Arcade-games. Maar weinig mensen zullen klagen dat je geen games kan spelen op een Apple TV. En wil je dat wel, dan is er altijd de duurdere huidige versie. Of een echte spelcomputer zoals Xbox, PlayStation of Nintendo Switch.

#5 Wel 4K, maar geen Dolby Atmos en Dolby Vision

Een goedkopere Apple TV zou de vervanging kunnen worden van de huidige Apple TV HD: de vierde generatie die Apple in 2015 (!) uitbracht en nu nog steeds verkoopt. Maar met een prijs van €159,- vinden we deze nog niet echt goedkoop. Het liefst wil je dat Apple onder de €100,- uit komt. We zien het echter niet zitten dat Apple de goedkopere Apple TV alleen met HD-resolutie uitbrengt. Dat is anno 2022 simpelweg niet meer van deze tijd, helemaal niet omdat alle content van Apple TV+ in 4K beschikbaar is. Bovendien zijn verreweg de meeste tv’s tegenwoordig voorzien van 4K-resolutie. Waar Apple wel op zou kunnen ‘besparen’ is het achterwegen laten van Dolby Atmos en/of Dolby Vision. Dit werkt lang niet op alle tv’s en speakers. Tegelijkertijd is dit een reden om toch te kiezen voor de duurdere versie, terwijl je gebruikers die hier niets om geven toch nieuwsgierig kan maken naar de nieuwe goedkopere Apple TV.

Wat zou jij nog willen zien in een goedkopere Apple TV? Wat haalt jou over de streep om voor een goedkopere versie te kiezen? Of ben je nu al een tevreden Apple TV-gebruiker? Laat het ons weten in de reacties.